الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ورش عمل ومسابقات دينية لاستقبال شهر رمضان بمراكز شباب الإسكندرية

ورش زينة رمضان بمراكز
ورش زينة رمضان بمراكز الشباب في الإسكندرية

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، ورش عمل مختلفة بمراكز الشباب، لتنفيذ افكار متعددة للأعمال اليدوية منها زينة رمضان، بالإضافة إلى مسابقة دينية لأحكام الصيام وفضل الشهر الكريم.

ونفذت الإدارة العامة للشباب، ورشة زينة رمضان بمركز شباب الحرمين لأعضاء مركز شباب الحرمين، وذلك بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم، حيث تم عمل العديد من الأفكار المتنوعة الخاصة بشهر رمضان من الخدديات بالاشكال الرمضانية، وبعض القطع الديكورية، وذلك بهدف نشر ثقافة العمل الحر، واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة الشباب والفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في حياه أفضل.

مسابقات لشهر رمضان المبارك 

وتم تنفيذ مسابقة عن فضل شهر رمضان وأحكام صيامه بمركز شباب السيوف، وذلك ضمن خطة النشاط الثقافى للمركز، وذلك لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، وتشجيع النشء على المشاركة في الفعاليات الثقافية التي ترفع الوعي والثقافة لديهم، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة لتعليم  "الراتان" لأعضاء المركز لرفع كفاءة الفتيات والشباب.

تعليم الخط العربي 

كما نظم مركز شباب الانفوشى، ورشة عمل لتعليم الخط العربي وذلك ضمن خطه نشاط النادي الثقافي بالمركز، حيث انقسمت الورشة إلى جزئين وهما الجزء النظري،  والجزء العملي، لتنفيذ نماذج من المشاركين بالورشة على تطبيق  المعلومات النظرية في الكتابة، مما  لاقى تفاعل كبير من قبل الشباب المشارك.

تأتي هذه الأنشطة والورش التعليمية من منطلق حرص وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بدورها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة، بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية، فضلا عن جعل الرياضة اسلوب حياة وتوسيع قاعدة الممارسين واكتشاف المواهب الرياضية، وتكثيف الأنشطة الرياضية والفنية والكشفية والثقافية والعلمية داخل مراكز الشباب، وذلك تماشيًا مع استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ورش زينة رمضان بمراكز الشباب في الإسكندرية
ورش زينة رمضان بمراكز الشباب في الإسكندرية
ورش زينة رمضان بمراكز الشباب في الإسكندرية
ورش زينة رمضان بمراكز الشباب في الإسكندرية
ورش زينة رمضان بمراكز الشباب في الإسكندرية
ورش زينة رمضان بمراكز الشباب في الإسكندرية
ورش زينة رمضان بمراكز الشباب في الإسكندرية
ورش زينة رمضان بمراكز الشباب في الإسكندرية
ورش زينة رمضان بمراكز الشباب في الإسكندرية
ورش زينة رمضان بمراكز الشباب في الإسكندرية
ورش زينة رمضان بمراكز الشباب في الإسكندرية
ورش زينة رمضان بمراكز الشباب في الإسكندرية
مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية مراكز الشباب مسابقة دينية ورشة زينة رمضان مسابقة لشهر رمضان تعليم الخط العربي

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