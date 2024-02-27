نقابة المهندسين بالإسكندرية تناقش الميزانية والقوائم المالية للعام المالى 2023

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، لقاء مفتوحا لمناقشة الميزانية واستقبال استفسارات القوائم المالية، والتى تشمل ميزانية نقابة المهندسين الفرعية بالشاطبي، وميزانية مشروع مدينة المهندسين ببرج العرب، وميزانية نادي المهندسين سابا باشا للعام المالى المنتهى 31-12-2023، وموازنة العام المالى 2024.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النقابة المهندس صلاح حامد والمهندس محمد فتح الباب، والدكتور حسن لطفي، والمهندس كريم عزت والدكتور مصطفي الحضري والدكتورة هبة مغربي والمهندس وليد ماضي، والمهندس محمد قبيصي والمهندس محمد سعيد.

قال الدكتور محمد هشام سعودى، إن مجلس النقابة يعمل من أجل الصالح العام وجميع القرارات التى تم اتخاذها هو لصالح أعضاء الجمعية العمومية ومن أجل المؤسسة وهى نقابة المهندسين صاحبة الفضل الأول.

وأضاف خلال كلمته فى افتتاح جلسة الاستفسارات، أن نقابة المهندسين بالإسكندرية بصدد جمعية عمومية غدًا الأربعاء والغرض من الجلسة هو مناقشة جميع الموضوعات المرتبطة بالميزانية والموازنة فى حضور المراقب المالى والإدارة المالية بالكامل واعضاء مجلس النقابة، مؤكدًا أن الميزانية متاحة لكل أعضاء الجمعية العمومية وفى حالة الرغبة فى الإطلاع على أية مستندات فهى متاحة لجميع المهندسين.

وناقش المراقب المالى من خلال عرض تقديمي الميزانية من إيرادات ومصروفات وأرباح عام 2023 وما قبلها لجميع اللجان فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، ونادى المهندسين سابا باشا ومدينة المهندسين فى برج العرب.

وفى نهاية الجلسة تم الاستمتاع إلى الاستفسارات بعد عرض الميزانية بالكامل والإجابة عليها بالكامل.

وتعقد نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية الجمعية العمومية العادية غدًا الأربعاء 28 فبراير الساعة الرابعة عصرا، وتدعوا النقابة أعضاءها للحضور بمقر النقابة بالشاطبى وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى تؤجل الساعة السادسة مساءً.

واستقبلت نقابة المهندسين بالإسكندرية، مقترحات المهندسين أعضاء الجمعية العمومية مكتوبة منذ الأربعاء الماضي 21 فبراير بمقر النقابة بالشاطبي.