الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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انطلاق انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية

انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية

انطلقت اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لـ نقابة المهندسين، على مستوى مجالس الشعب بالنقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية، وذلك على مقاعد مجالس شُعب: الكهرباء، ومدني، وميكانيكا، وعمارة، والتعدين والبترول والفلزات، والكيمياء ونووي، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات بالنقابة العامة، و7 أعضاء من الشُعب الهندسية المختلفة لمجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية، وذلك بمقر نادي المهندسين بسابا باشا، تحت  إشراف قضائي كامل وإجراءات أمنية مشددة.

وقال الدكتور هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية، إن الإجراءات التنظيمية للعملية الانتخابية تسير بشكل جيد، وتم وضع علامات إرشادية لتسهيل دخول الناخبين، والحفاظ على المسافات الآمنة منعًا للتكدس والزحام.

وأضاف "سعودي"، أن مقر الانتخابات المخصص لتصويت أعضاء الجمعية العمومية في مقر النادي، بدأت منذ صباح اليوم في استقبال أعضاء الجمعية العمومية، وننتظر مشاركة واسعة من المهندسين فى هذا الاستحقاق الانتخابى، مطالبًا جموع المهندسين للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي، واختيار المرشحين الذين يمثلون مصالحهم واحتياجاتهم.

ولفت إلى أن انتخابات التجديد النصفي هى فرصة للمهندسين للتعبير عن إرادتهم واختيار المستقبل الذي يرغبون فيه للنقابة.


وفي ذات السياق، أوضح رئيس لجنة الانتخابات المهندس صلاح حامد، أن المهندس يتوجه في البداية إلى مقر التسجيل ثم إلى مقر التصويت في مسارات محددة طبقًا لتخصصه، حيث تم تقسيم اللجان حسب الشعب المتخصصة، وتم وضع في كل لجنة صندوقين للتصويت لمقاعد أعضاء مجلس الشعبة، ونصف أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية.

وأشار "حامد"، إلى أن من لهم حق التصويت في انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية يبلغ نحو 99 ألف مهندس في الانتخابات التي ستستمر حتى السابعة مساء.

ويتنافس على مقاعد النقابة الفرعية 16 مهندسًا في شعبة الكهرباء، و9 مهندسين ميكانيكا، و7 مهندسين مدني، و9 مهندسين عمارة و5 مهندسين غزل ونسيج وتعدين وبترول وفلزات.


وشهد نادي المهندسين مقر الانتخابات صباح اليوم، إقبالًا كبيرًا من المهندسين منذ بدء استقبال اللجان الانتخابية للناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي.

وتضم انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية كلًا من قائمة:"معًا نستحق- المهندس يستحق-  صوت العمومية-  رؤية-  القائمة الموحدة-  التحالف- المهندس المصري"، بجانب المرشحين المستقلين.

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية
انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية
انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية
انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية
انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية
انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية
انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية
انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية
انتخابات التجديد النصفي نقابة المهندسين النقابة الفرعية بالإسكندرية نادي المهندسين إشراف قضائي

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