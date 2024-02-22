الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رئيس الجامعة المصرية اليابانية يشارك في المؤتمر الإقليمي لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية

رئيس الجامعة المصرية
رئيس الجامعة المصرية اليابانية

شارك الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، في المؤتمر الإقليمي الثالث عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عقدته جمعية الإمارات للملكية الفكرية في إمارة دبي، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ووزارة الاقتصاد وهيئة الجمارك والعديد من المعنيين بموضوع الملكية الفكرية  وذلك خلال الفترة من 20-21 فبراير الجاري تحت عنوان "الكشف عن القدرات المستقبلية".

 جرائم الملكية الفكرية تشكل تهديدًا كبيرًا للمبدعين والمبتكرين

وترأس الدكتور عمرو عدلي الجلسة الثالثة للمؤتمر والتي جاءت بعنوان "هل جرائم الملكية الفكرية تعد جريمة منظمة؟، حيث أكد  على أهمية مكافحة جرائم الملكية الفكرية باعتبارها جريمة منظمة في ضوء البعد الدولي لهذه الجريمة والتي أضحت تشكل تهديدًا كبيرًا للمبدعين والمبتكرين من جانب، بالإضافة إلى الإضرار ببضائع المستهلكين، بل وصحتهم من جانب اخر، اذا تم استخدام البضائع المقلدة والمغشوشة في مجال الصناعات الغذائية وكذلك الأدوية والأجهزة الطبية.

 دور الجامعة في تعزيز البحث العلمي ودعم الابتكار والابداع في تطوير الصناعة

كما أشار إلى دور الجامعة في تعزيز البحث العلمي ودعم الابتكار والابداع في تطوير الصناعة وتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي 
وشارك في المؤتمر الدكتور عادل عبدالعزيز السن مدير مركز الآداب الحرة والثقافة بالجامعة، حيث ترأس الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان (تحليل البيانات: كيفية التعامل مع البيانات) والتي ناقشت أهمية الاستفادة من تحليل البيانات الكبيرة في التعرف على مؤشرات انتهاكات الملكية الفكرية وكيفية مكافحة الغش التجاري والبضائع المقلدة ووضع حلول واستراتيجيات جديدة لمواجهة تلك الانتهاكات.

ومن جهة أخرى شارك الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة، المصرية اليابانية والدكتور عادل السن، في الاجتماع التحضيري الأول الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية، للتجهيز للمؤتمر العربي الثالث للملكية الفكرية تحت عنوان "الملكية الفكرية وتحديات الذكاء الاصطناعي" بالتعاون مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وثلاث جامعات من المملكة المغربية، والمقرر عقده خلال شهر أكتوبر المقبل.

وشارك بالاجتماع الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، واللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي  رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وأعضاء اللجنة التنظيمية بجمعية الإمارات للملكية الفكرية، حيث تم بحث دور الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا  فى دعم المؤتمر بالخبرات اللازمة من كوادرها الاكاديمية المتخصصة  في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم المؤتمر بما يسهم في تعزيز نجاحاته على غرار النسختين الأولى والثانية، كما تم الاتفاق على ان يتم الإعلان عن المؤتمر على المواقع الالكترونية لكافة الجهات المتعاونة فور الانتهاء من الكتيب التعريفي في مطلع شهر أبريل 2024.

الجامعة المصرية اليابانية الملكية الفكرية المؤتمر الإقليمي الكشف عن القدرات المستقبلية جرائم الملكية الفكرية

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