الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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وكيل "تعليم الإسكندرية" يكرم الطلاب الفائزين فى "فيرست ليجو"

وكيل تعليم الإسكندرية
وكيل تعليم الإسكندرية يكرم الطلاب الفائزين بمسابقة فيرست ليج

كرم الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، الطلاب الفائزين في مسابقات ليجو (‏First lego league egypt)، وهي مسابقة خاصة بالليجو إيديوكيشن وتدعيم وتنمية مهارات STEM، وذلك بحضور نادية فتحي، وكيل المديرية، وأميرة جبر، مدير عام الشئون التنفيذية، وإسماعيل مبروك، مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية، والممثل القانوني للمدرسة ومشرفي ومدربي الفرق المشاركة الفائزة.

وتقوم فكرة المسابقة على تنفيذ مشروع يدعم استخدام التكنولوجيا فى تطوير الفنون للأطفال التي تتراوح أعمارهم ما بين 6 وعشر سنوات، وقام الأطفال بعرض فكرة المسابقة عرضًا متميزًا، وقام مدير المديرية بتكريمهم بنيداليات التميز وشهادات تقدير وكأس المسابقة، تلك المسابقة التي أقيمت تحت عنوان MASTERPIECE التي نظمها مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع تكنوفيوتشر مصر.

وفي سياق آخر. عقد  مدير مديرية التربية والتعليم أمس اجتماعًـا مع مسئولي التواصل والدعم للمعلمين بإدارة وسط،  بحضور علا سليمان، مدير عام الإدارة، ورحاب جابر، وكيل الإدارة، وإبراهيم عبدالله، رئيس مجلس أمناء وسط، وإسلام الليثي، مدير وحدة التواصل والدعم بالمديرية، ونجلاء حسن، مسئول مدير الخدمات التربوية بالإدارة.

وشدَّد  أبوزيد خلال الاجتماع على الدور الحيوي لمسئولي التواصل والدعم بالإدارات والمدارس في توعية المعلمين بالقضايا القومية ورؤية مصر 2030، والخطة الإستراتيجية للوزارة، والقضايا القومية والبيئية وجهود القيادة السياسية ووزارة التربية والتعليم في النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية.

وأكَّد مدير المديرية أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي على موقعها الإلكتروني، وتتضمن المفاهيم الرئيسة بشكل مبسط يسهم في تأصيل الفهم العميق وتدريب الطلاب على مفردات ونوعيات الأسئلة، وتهدف إلى رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية من خلال تقديم حزمة مميزة من المواد التعليمية تقدم شرحا متميزًا للمناهج الدراسية، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل،كما تشمل الأسئلة جميع المواضع محل التقييم فى الوحدات الدراسية لتكون الاسئلة بمثابة أداة تعلم وتقييم ذاتي للطالب.

مديرية التربية والتعليم مسابقات ليجو تطوير الفنون القبة السماوية مكتبة الاسكندرية

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