رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد الوكالة الجامعية الفرانكفونية

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، جون نويل باليو، المدير الإقليمي للوكالة الجامعية الفرانكفونية بالشرق الأوسط والوفد المرافق له، لمناقشة سبل تعزيز أطر التعاون المشترك بين جامعة الإسكندرية والمؤسسات الفرنسية والمشروعات المستقبلية المقترحة لتطوير التعاون بين جامعة الإسكندرية والوكالة الجامعية الفرانكفونية.

حضر اللقاء الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سامح شحاتة المشرف على مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتورة جيهان جويفل مساعد رئيس الجامعة لشئون فروع الجامعات الأجنبية، والدكتور مرسي السودة الأستاذ بكلية الزراعة، وسينثيا عبود نائب المدير الإقليمي للوكالة الجامعية الفرانكفونية بالشرق الأوسط، والدكتورة سهى عامر مسئولة مكتب الوكالة الجامعية الفرانكفونية بالإسكندرية.

وفى كلمته رحب الدكتور قنصوة بالوفد الفرنسي في رحاب جامعة الإسكندرية، مؤكدًا حرص الجامعة على استمرار التعاون مع الوكالة الجامعية الفرانكفونية فى المجالات العلمية والأكاديمية ذات الاهتمام المشترك، لافتًا إلى التعاون الأكاديمي والدرجات العلمية المشتركة بين جامعة الإسكندرية وعدد من الجامعات الفرنسية، وهى جامعات نيس وإكس مارسيليا وبواتييه وبوردو، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون العلمي والبحثى وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك فى إطار خطة الجامعة الاستراتيجية نحو تدويل التعليم وإقامة فروع للجامعات الأجنبية ذات التصنيف المرتفع بالتعاون والتنسيق مع جامعة الإسكندرية.

كما ناقش رئيس الجامعة مع الوفد إمكانية التعاون لإقامة برامج علمية مشتركة ودرجات مزدوجة مع الجامعات الفرنسية، لافتًا إلى البرامج العلمية التى تقدمها الجامعة باللغة الفرنسية فى عدد من الكليات، ودور فرع الجامعة بدولة تشاد كمنصة لخدمة الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية.

وأكد جون نويل باليو حرص الوكالة الجامعية الفرانكفونية على تطوير التعاون مع الجامعات المصرية بشكل عام وجامعة الإسكندرية بشكل خاص فى البرامج العلمية والبحثية المختلفة وإقامة الأنشطة والفعاليات التعليمية والتدريبية المشتركة بين جامعة الإسكندرية والمؤسسات العلمية الفرنسية، مشيدًا بالمستوى المتميز لجامعة الإسكندرية فى شتى المجالات الأكاديمية.