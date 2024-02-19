"عبد المحسن" يترأس اجتماع مجلس تعليم جامعة الإسكندرية: "الإرشاد الأكاديمي ضرورة لدعم الطلاب"

هنأ الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب المنعقد اليوم الاثنين، كل من الدكتور إبراهيم رحاب الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة ومستشار رئيس الجامعة للشئون الأفريقية، والدكتور سامح نخلة مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، بمناسبة صدور قرار الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة، بضمهم لتشكيل مجلس التعليم والطلاب.

وأكد “عبد المحسن” على أهمية دور الإرشاد الأكاديمي فى تقديم الدعم للطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثانى وتعريفهم بنظم ولوائح الدراسة وتشجيع المتفوقين والموهوبين ومساعدة المتعثرين فى الارتقاء بالمستوى العلمي وتنمية قدرات الطلاب الذاتية وحل مشكلاتهم وتصحيح مسيرتهم الدراسية.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى ضرورة بذل كل الجهد لتقديم التسهيلات وتذليل العقبات التي تواجه طلاب الجامعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مُقدمًا الشكر لعمداء ووكلاء الكليات على حسن إدارة العملية الإمتحانية خلال الفصل الدراسي الأول مشيدًا بمستوى النظام والانضباط بلجان الإمتحانات.

ووافق المجلس من حيث المبدأ على مقترح التعاون بين برنامج اللغات التطبيقية (شعبة اللغة الإنجليزية) بكلية الآداب جامعة الإسكندرية وبرنامج اللغات التطبيقية بجامعة مانشستر متروبوليتان البريطانية لتحسين مهارات التواصل باللغة الإنجليزية لدى طلاب البرنامج فى الجامعتين.

وأحيط المجلس علمًا بالموضوعات التى تم مناقشتها بالمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب منها تشكيل لجنة عليا لتحسين جودة الكتاب الإلكتروني الجامعى، وإتفاقية التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات والمجلس البريطاني British Council بشأن إجراء اختبار اللغة الإنجليزية الدولى IELTS والتدريب عليه وذلك بهدف التسهيل على الطلاب.

وشهد المجلس عرض تقديمي من الدكتور سامح نخلة مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة لاستعراض تقرير نتائج مقررات الجامعة لخريف 2023.