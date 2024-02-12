رئيس جامعة الإسكندرية وسفيرة قبرص يوقعان اتفاقية تحالف المدن والجامعات

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، بولي إيوانو سفيرة دولة قبرص بالقاهرة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في المجالات العلمية والأكاديمية المختلفة، وتم خلال الزيارة توقيع اتفاقية تحالف المدن والجامعات في مصر واليونان والأردن وقبرص وفلسطين ولبنان.

ومن جانبه رحب رئيس الجامعة بالسفيرة، مؤكدًا على عمق العلاقات بين الجانبين، وأكد أيضًا حرص الجامعة على تعزيز وتوطيد واستمرار أواصر تلك العلاقات وتبادل الخبرات الأكاديمية بين البلدين في كل المجالات.

وأكدت السفيرة على عمق العلاقات بين الجانبين، مشيرة إلى أن اجتماعات الشبكة الإقليمية للجامعات والمدن ستكون بمثابة خلق فرص كبيرة للتعاون بين جميع مدن التحالف.

حضر اللقاء الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي عبدالمحسن القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان جويفل مساعد رئيس الجامعة لفروع الجامعات الأجنبية، والدكتور سامح شحاتة مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة بشرى سالم مساعد رئيس الجامعة لشئون التصنيفات الدولية.