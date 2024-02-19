الإثنين 19 فبراير 2024
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وكيل تعليم الإسكندرية يؤكد التوعية بجهود الدولة للارتقاء بالتعليم

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية

شدَّد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية على الدور الحيوي لمسئولي التواصل والدعم بالإدارات والمدارس في توعية المعلمين بالقضايا القومية ورؤية مصر 2030، والخطة الإستراتيجية للوزارة وجهود القيادة السياسية ووزارة التربية والتعليم في النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع مدير مديرية التربية والتعليم مع مسئولي التواصل والدعم للمعلمين بمدرج مدرسة الشهيد خالد كمال عثمان بإدارة شرق، بحضور محمد سليمان مدير عام الإدارة وناجية فؤاد وكيل الإدارة وإسلام الليثي مدير وحدة التواصل والدعم بالمديرية ورضا متولي رئيس مجلس أمناء شرق الإسكندرية.

تدريبات لجميع المراحل التعليمية على موقع وزارة التعليم 

وأكَّد "أبو زيد" أنَّ وزارة التربية والتعليم أعلنت إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية من الرابع الإبتدائي إلى الثالث الثانوي على موقعها الإلكتروني، وتتضمن المفاهيم الرئيسية بشكل مبسط يسهم في تأصيل الفهم العميق وتدريب الطلاب على مفردات ونوعيات الأسئلة، وتهدف إلى رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية من خلال تقديم حزمة مميزة من المواد التعليمية تقدم شرحًا متميزًا للمناهج الدراسية، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل،كما تشمل الأسئلة جميع المواضع محل التقييم فى الوحدات الدراسية لتكون الأسئلة بمثابة أداة تعلم وتقييم ذاتي للطالب.

ويأتي إطلاق هذا المحتوى التعليمي على موقع الوزارة في إطار جهود الوزارة لتوفير جميع مصادر التعلم المتاحة من قنوات ومنصات تعليمية؛ من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب والأسرة المصرية وتحقيق جودة التعليم والتعلم.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بزيادة تفعيل دور وحدات التواصل ودعم المعلمين والتوعية بالمحتوى التعليمي على منصة التعليم الإلكتروني الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الدكتور عربي أبو زيد التربية والتعليم توعية المعلمين المحتوى التعليمي جودة التعليم

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