وكيل تعليم الإسكندرية يتابع انتظام الدراسة وتظلمات الشهادة الاعدادية

أجرى الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأحد، جولة تفقد بها عدد من مدارس المحافظة بإدارة الجمرك التعليمية بحضور روحية أبو غالي، وكيل الإدارة لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية.

وفي ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة انتظام الدراسة بعدد من مدارس المحافظة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 / 2024.

بدأ وكيل وزارة التعليم جولته التفقدية بمتابعة مدرسة محمد رجب الابتدائية وأشاد بانتظام الدراسة والإشراف المدرسي والانضباط الإداري ومستوى النظافة وأصدر تعليماته بتكريم مديرة المدرسة.

متابعة تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية

واستأنف مدير المديرية جولته التفقدية بمتابعة مدرسة الباب الأخضر الابتدائية وشدد على تفعيل النشاط الثقافي بمكتبة المدرسة، وتابع تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بلجنة النظام والمراقبة بذات الإدارة مشددًا على الدقة التامة في مراجعة الأوراق حرصًا على مصلحة الطلاب.

وأصدر "أبو زيد" تعليماته بتكريم مديرة المدرسة وعامل العهدة، كما تفقد مدرسة الشهيد عبد المنعم سند الابتدائية وأشاد بانضباط العملية التعليمية وتفعيل حصة المشاهدة وتنظيم ندوة عن ترشيد استهلاك المياه وتفعيل النشاط الرياضي، كما قرر تكريم مدير المدرسة لقيامه بتركيب قطع المياه الموفرة ترشيدًا للاستهلاك.

وكان وكيل وزارة التعليم بالإسكندرية قد عقد اجتماعًا بحضور نادية فتحي وكيل المديرية مع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية شدد فيه على تنفيذ الكتب الدورية المنظمة لانطلاقة العام الدراسي الجديد والاستعداد لتفعيل مجموعات الدعم المدرسي وفق القرار الوزاري 28 لعام 2023 وتحليل نتائج الفصل الدراسي الأول والعمل على تعزيز الإيجابيات ومعالجة جوانب القصور.

وكانت الجولات التفقدية لتعليم الإسكندرية قد استمرت طوال إجازة نصف العام من المراحل التعليمية بالمديرية والإدارات وإدارة المتابعة وتقويم الأداء، واستهدفت الوقوف على مدى استعداد وجاهزية المدارس للفصل الدراسي الثاني ومتابعة الأنشطة التربوية خلال نصف العام، ومنها ما يخص المبنى المدرسي وضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة للمعلم والمتعلم، ووجود علم الجمهورية وعلم المحافظة على أعلى مبنى بالمدرسة وفي مكان واضح، وكذلك الأفنية والطرقات والزجاج ودورات المياه وأسطح المدارس والأسوار والمقاعد وحجرات الأنشطة والإضاءة وقاعات الدراسة، ومتابعة تجهيز غرفة العزل بالمدرسة وخطوط الحريق، وتجهيز غرف مصادر التعلم للطلاب المدمجين داخل المدارس الحكومية، وعمل ممشى خاص لذوى الاحتياجات الخاصة، حرصا على سلامتهم.

وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية

وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية

وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية