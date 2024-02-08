"تعليم الإسكندرية" تؤكد جاهزية المدارس للفصل الدراسى الثانى

أعلن الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم، عن أن "تعليم الإسكندرية" أنهت استعداداتها للفصل الدراسي الثاني، حيث تمت جولات تفقدية على عدد من المدارس بنطاق كل إدارة بجميع مدارس المحافظة، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى 2023/ 2024.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالاستعداد للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/ 2024.

وكان أبوزيد، قد عقد اجتماعًا بحضور نادية فتحي، وكيل المديرية مع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية شدد فيه على تنفيذ الكتب الدورية المنظمة لانطلاقة العام الدراسي الجديد والاستعداد لتفعيل مجموعات الدعم المدرسي وفق القرار الوزاري 28 لعام 2023 وتحليل نتائج الفصل الدراسي الأول والعمل على تعزيز الإيجابيات ومعالجة جوانب القصور.

وكانت الجولات التفقدية لتعليم الإسكندرية قد استمرت طوال إجازة نصف العام من المراحل التعليمية بالمديرية والإدارات وإدارة المتابعة وتقويم الأداء، واستهدفت الوقوف على مدى استعداد وجاهزية المدارس للفصل الدراسي الثاني ومتابعة الأنشطة التربوية خلال نصف العام، ومنها ما يخص المبنى المدرسي وضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة للمعلم والمتعلم، ووجود علم الجمهورية وعلم المحافظة على أعلى مبنى بالمدرسة وفي مكان واضح، وكذلك الأفنية والطرقات والزجاج ودورات المياه وأسطح المدارس والأسوار والمقاعد وحجرات الأنشطة والإضاءة وقاعات الدراسة، ومتابعة تجهيز غرفة العزل بالمدرسة وخطوط الحريق، وتجهيز غرف مصادر التعلم للطلاب المدمجين داخل المدارس الحكومية، وعمل ممشى خاص لذوي الاحتياجات الخاصة، حرصا على سلامتهم.

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