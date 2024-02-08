الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الإسكندرية" يحصد كأس بطولة المدارس الرياضية على مستوى الجمهورية

بطولة المدارس الرياضية
بطولة المدارس الرياضية

أعلن الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم، حصد مديرية تعليم الإسكندرية كأس بطولة المدارس الرياضية 2024 على مستوى الجمهورية، التي أقيمت في الوادي الجديد تحت شعار "نبني بطل.. نحقق أمل"، بتنظيم وإشراف الدكتورة منى يحيى، مستشار الوزير لتنمية التربية الرياضية والعسكرية، بفوز مدرسة كليوباترا الرياضية بالإسكندرية بالمركز الأول جمهوري فى كرة السلة والأول جمهوري في كرة اليد والأول جمهوري في ألعاب القوى.

وشارك في البطولة 700 لاعب ولاعبة من 22 مدرسة رياضية بمحافظات "القاهرة - الجيزة- الإسكندرية - القليوبية- بني سويف- الفيوم- سوهاج- أسيوط- الأقصر- المنيا- بورسعيد- المنوفية- الشرقية"، وتضمنت البطولة مسابقات كرة القدم- كرة السلة- كرة اليد- كرة الهوكي- الكاراتيه- المصارعة ومسابقات ألعاب القوى 100 متر عدو- 100 متر حواجز بنات، 100 حواجز بنين وتتابع 100 متر- الوثب الطويل- دفع الجلة.

وأشاد أبوزيد بتميز مدرسة كليوباترا الرياضية بنات بإدارة شرق وتربعها على منصة تتويج البطولة، مشددًا في تعليماته على تكريم بناتنا الطالبات ووسام محمود، مديرة المدرسة ومدربي ومدربات ومشرفي ومشرفات الفرق المشاركة.

المسابقات تنعكس بشكل إيجابيّ على صحّة الطالب

وأكّد مدير المديرية أن مثل هذه المسابقات تنعكس بشكل إيجابيّ على صحّة الطالب البدنيَة والنفسيّة، وهي عامل من العوامل المساعدة على تخطي الأزمات، فعن طريق التربية البدنية والرياضية يحدث التنفيس عن الرغبات المكبوتة وتسرب الطاقة الزائدة وفك كوابل المشكلات الناجمة عن الإحباط وعدم الأمان والعدوان، فمثلاً الأنشطة الفردية تمنح التلاميذ الثقة بالنفس وقيمة الذات، وكما تمنح الأنشطة الجماعية تكوين العلاقات مع المحيط المدرسي والتفاعل الاجتماعي وتغرس روح العمل الفريقي، والممارسة الرياضية تمنح فرصة التحكم في الانفعالات وتوازنها في تحقيق الشعور بالقبول والانتماء، وتركز في الناحية الاجتماعيّة على تقوية روح المنافسة الاجتماعية، وتشجيع الفرد على التعاون مع الآخرين، ومن الناحية العقليّة تسهم في بناء وتكوين شخصية الفرد عن طريق إكسابه المعرفة وبعض القيم والمفاهيم والاتجاهات التربوية، وكذلك تحسين الوضع الاقتصادي؛ فالفرد الذي يتمتع بقوة جسميّة جيّدة تكون له الأولويّة في العمل وفي الإنتاج.

يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببناء الشخصية المصرية وتنشئة جيلٍ واعٍ مُحب لوطنه قادر على العطاء وصناعة البطل الأوليمبي ليمثل مصر في كافة المحافل الدولية، وفي ضوء توجيهات  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنظيم المسابقات الرياضية المختلفة وإثابة وتكريم المتميزين من الطلاب والمعلمين.

التربية والتعليم تعليم الإسكندرية الأول جمهوري كأس بطولة المدارس الرياضية نبني بطل

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