الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم الإسكندرية: "تشغيل وصيانة محطات تحلية المياه".. تخصص جديد بمدرسة مياه الشرب

المدرسة الفنية الصناعية
المدرسة الفنية الصناعية لمياه الشرب

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم، عن إنشاء تخصص “تشغيل وصيانة محطات تحلية المياه” بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي -نظام الثلاث سنوات التابعة لإدارة العامرية التعليمية، وذلك وفق القرار الوزاري رقم 29 بتاريخ 11 من فبراير 2024 بما يتوافق مع رؤية القيادة السياسية التي تنفذها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتخريج فني ماهر مبتكر مواكب للتكنولوجيا بما يتوافق مع سوق العمل المحلي والعالمي.

وأكد مدير المديرية، أنَّ تحلية مياه البحر تشهد طفرة خاصة في جميع مشروعات الموارد المائية التي أولاها السيد الرئيس اهتمامًا كبيرًا  لتفادي وتجاوز الأزمة المائية الموجودة نتيجة الزيادة السكانية وثبات حصة مصر من المياه، وأصبحت تحلية مياه البحر وسيلة هامة لسد العجز الذى ينتج من ثبات حصة مصر من المياه مع الزيادة السكانية.

وأشار، إلى أن الدولة نفذت العديد من محطات تحلية مياه البحر في منطقة مطروح والضبعة، بالإضافة إلى محطات في جنوب سيناء، موضحًـا أن تحلية المياه هي سلسلة من العمليات لإزالة الأملاح الزائدة من المياه لاستخدامها في الزراعة لإنتاج مياه مناسبة للاستهلاك البشري أو للري.

يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمشروعات الموارد المائية لسد العجز الناتج في الميه من زيادة عدد السكان مع ثبات حصة مصر من المياه.

مديرية التربية والتعليم محطات تحلية المياه الثانوية الفنية الصناعية مياه الشرب والصرف الصحي تعليم الإسكندرية

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