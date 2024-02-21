توسعة الكورنيش وربط 45 بالطريق الدولي.. أكبر مشروعات حل الأزمة المرورية بالإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية، عدة مشروعات كبرى في قطاعات الطرق وحماية الشواطئ وحل مشكلة مياه الأمطار الغزيرة التي تشهدها عروس البحر الأبيض المتوسط خلال فصل الشتاء.

ومن بين المشروعات الكبرى القائمة بالإسكندرية والتي يلمسها جميع مواطني المحافظة هو مشروع توسعة طريق الكورنيش والذي يمتد من شاطئ المنتزة وحتى شاطئ السرايا، وهو ما جعل أهالي المدينة وزائريها يتساءلون ماذا يحدث بكورنيش الإسكندرية.

وترصد “الدستور” خلال السطور التالية تفاصيل مشروع تطوير وتوسعة طريق الكورنيش بالإسكندرية وربط شارع 45 بالطريق الدولي.



ويعد مشروع توسعة الكورنيش، من أهم المشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها بمحافظة الإسكندرية، والتي انطلقت عقب انتهاء موسم الصيف الماضي والذي يبدأ من منطقة المنتزة حتى السرايا لتوسعة الطريق للقضاء على الزحام الذي يصيب تلك مناطق شرق الإسكندرية خلال فصل الصيف حيث يتوافد على المدينة أعداد كبيرة من المصطافين خلال أشهر الصيف.

المشروع بطول 14 شاطئ بشرق الإسكندرية

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن مشروع توسيع طريق الكورنيش من المشروعات الهامة التي تشهدها المدينة الساحلية بجانب عدد من المشروعات الكبرى التي تكمل منظومة الطرق لتسهيل حركة المرور، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يتم بطول 4كيلو و400 متر داخل 14شاطئ شرق المدينة، وبعمق 15مترًا داخل البحر.

وأوضح المحافظ، تنفيذ المشروع يستغرق 14شهرًا، يتم خلالها ردم 15 مترًا من مياه البحر بالرمال بالشواطئ المحددة، وتوسعة الطريق من رمال الشاطئ بقدر ما تم ردمه من مياه البحر، مشيرًا إلى أن ذلك يتم بالتزامن مع أعمال الحماية البحرية التى تنفذها هيئة حماية الشواطئ داخل البحر.

عودة الشواطئ إلى طبيعتها عقب انتهاء المشروع

وأكد المحافظ، أن الشواطئ ستعود إلى طبيعتها كما كانت بمجرد انتهاء المشروع، لافتًا إلى أن ما تردد من شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإلغاء تلك الشواطئ غير صحيح، وأن الشواطئ ستفتح للجمهور لاستقبال المصطافين من أهالي الإسكندرية والزائرين بمجرد انتهاء المشروع.

إنشاء كوبري لربط شارع 45 بالطريق الدولي

وأشار المحافظ، إلى أن من بين مشروعات الطرق التي تشهدها الإسكندرية، وإنشاء الكوبري الرابط بين شارع 45 (السادات) والطريق الدولي الساحلي، استكمالًا لمشروع نفق وكباري 45، حيث يهدف الكوبري الرابط لحل مشكلة الاختناقات المرورية عند تقاطع شارع السادات 45 وشارع مصطفى كامل، ولتسهيل حركة المرور من الكورنيش إلى (الطريق الدولي الساحلي- طريق مصطفى كامل فى اتجاهي الساعة والمعمورة) والعكس.

وأوضح الشريف، أن المشروع يعد من أهم مشروعات الطرق التي يتم تنفيذها بالمدينة؛ حيث يعمل على حل الاختناقات المرورية فى منطقة تقاطع شارع محمد أنور السادات مع شارع مصطفي كامل، وخاصة أن شارع محمد أنور السادات، يعتبر مدخلًا رئيسيًا لشرق المدينة، ويربط المدينة بالطريق الدولي الساحلى، والطريق الزراعى، ومحور المحمودية، وطريق الكورنيش.

وأضاف الشريف، أن الكوبري يتم إنشاؤه على مستويين بإجمالي أطوال 2 كم، ومن المقررة تنفيذه خلال 18 شهر، وقد تم عمل أسفلت للطرق البديلة لعدم تعطيل حركة المرور خلال فترة إنشاء الكوبري.

مشروعات كبرى شهدتها الإسكندرية

وثمن المحافظ اهتمام القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسكندرية والتي شهدت مشروعات قومية وتنموية كبرى، أهمها: مشروع "تطوير ميدان محطة مصر" ومبنى محطة مصر التاريخي، والسوق الحضاري بميدان محطة مصر، وتطوير المناطق غير الآمنة، التي تحولت إلى منطقة بشاير الخير، ومشروع نفق وكباري السادات الذي ساهم في حل مشكلة مرورية مزمنة في الإسكندرية، ومشروع محور المحمودية، ومشروع محور المشير أبو ذكري، ومشروع تطوير حلقة السمك، الذي يتم وفق أحدث النظم لخدمة أهالي الإسكندرية، مشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية، فضلًا عن مشروعات حماية شواطئ الإسكندرية التي تكلفت أكثر من ملياري جنيه.

وتابع أن في مجال التنمية السياحية، تم تطوير عدد من المتاحف والمقاصد السياحية، ومنها إعادة افتتاح المتحف اليوناني الروماني وتطوير المنطقة المحيطة به بالكامل، وكذلك متحف المجوهرات الملكية، وأعمال تطوير حدائق المنتزه.