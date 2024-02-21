الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 2396 طن مخلفات بأحياء الإسكندرية خلال أسبوع

رفع تراكمات القمامة
رفع تراكمات القمامة بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بزيادة معدلات رفع القمامة، على أن يكون ذلك بشكل دوري وسريع لتقليل تواجدها بالشوارع، مؤكدًا على ضرورة ظهور المدينة بشكل يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وفي هذا الصدد؛ تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، أعمال رفع القمامة من الشوارع، وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، حيث قامت أحياء الإسكندرية بأعمال رفع 2396 طن من القمامة والمخلفات بشوارع ومناطق المدينة خلال أسبوع وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وحرصًا على الصحة العامة للمواطنين.

وعلى الصعيد ذاته، واصلت أحياء الثغر أعمال تطهير ورش المنشآت العامة والمدارس والمساجد لمكافحة الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

رفع تراكمات القمامة بالإسكندرية
رفع تراكمات القمامة بالإسكندرية
رفع تراكمات القمامة بالإسكندرية
رفع تراكمات القمامة بالإسكندرية
محافظ الإسكندرية رفع القمامة أحياء الإسكندرية تطهير ورش المنشآت مكافحة الحشرات

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