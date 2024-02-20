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محافظ الإسكندرية يوجه بغلق المنشآت المخالفة وإزالة الإشغالات من الطرق

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية محمد الشريف

أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف اليوم الثلاثاء، على رؤساء الأحياء، مواصلة الحملات الرقابية؛ لغلق المنشآت المخالفة وإزالة الإشغالات والتعديات وتوسعة الطرق وتسهيل الحركة.

وأسفرت الحملات - التي قامت بها الإدارات المختصة بحي أول المنتزه - عن إغلاق 6 منشآت مخالفة للمواعيد المحددة للعمل وتحصيل غرامات بقيمة 30 ألف جنيه وإزالة 350 حالة إشغال وتحرير 28 محضرا متنوعا (تموين وصحة وبيئة وقوة عاملة والسلامة والصحة المهنية).

ونفذ حي أول العامرية، حملة مكبرة تم خلالها غلق 4 محلات مخالفة والتحفظ على 3 مركبات صغيرة للسير عكس الاتجاه و12 حالة إشغال.

وأغلق حي وسط 3 محلات مخالفة والتحفظ على 155 حالة إشغال وتسهيل حركة المشاه والسيارات بالطرق العامة.

وأغلق حي غرب والجمرك، منشآتين مخالفتين، والتحفظ على 39 حالة إشغال.

محافظ الإسكندرية محمد الشريف رؤساء الأحياء إزالة الاشغالات أسفرت الحملات الإدارات المختصة حي أول المنتزة

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