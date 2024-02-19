جلسة حوارية تستعرض أوجه التقدم لتحقيق الاستدامة المستقبلية فى الطاقة خلال "إيجبس 2024"

ناقشت جلسة حوارية تحت عنوان "التحول الطاقي وتأمين إمداداته وخفض انبعاثاته"، على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة "إيجبس 2024"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوجه التقدم في الطاقة لتحقيق الاستدامة المستقبلية.

الجلسة تناقش أوجه التقدم في الطاقة مستقبلًا من أجل تحقيق الاستدامة وتحمل القدرة على دفع التكاليف

وفي مستهل الجلسة، اليوم لإثنين، أكد محلل الأسواق الناشئة السابق بوكالة "سي إن إن" وأستاذ الأعمال بجامعة نيويورك أبوظبي، جون دفتيريوس، أن الجلسة تناقش أوجه التقدم في الطاقة مستقبلًا من أجل تحقيق الاستدامة وتحمل القدرة على دفع التكاليف.

وقال دفتيريوس- في افتتاح الجلسة: "قمنا بمناقشة كل تلك الأمور في مؤتمر الأطراف (كوب 27)، ولمسنا ذلك في كلمة وزير البترول طارق الملا"، موضحًا أن القطاع الخاص والمستثمرين سيتواجدون أيضًا لتقديم الملاحظات.

وأوضح أنه منذ عام مضى عُقدت محادثات حول الغاز الطبيعي، وتصادف ذلك مع حالة من الذعر، نظرًا لتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، مهنئًا الشعب المصري على قدرته على الصمود والمواجهة أمام تلك الأحداث.