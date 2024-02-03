وزير البترول: "إيجيبس 2024" أهم معرض دولى فى البلد

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن معرض مؤتمر مصر للطاقة "إيجيبس 2024" في نسخته السابعة، يعتبر أهم معرض دولي في مصر.

وتابع "الملا" أنه الوزارة وقطاع البترول يكفيهم فخرًا العمل على أهم معرض دولي خلال السنوات الماضية، مضيفًا أن الدورة المقبلة تعتبر هي الأولى من نوعها للمعرض بالمسمى الجديد، وذلك في ظل دعم الرئيس السيسي وحرصه على افتتاح المعرض كل عام.

كان قد أعلن الملا عن انطلاق فعاليات مؤتمر مصر للطاقة إيجيبس 2024 في نسخته السابعة خلال الفترة من 19 - 21 فبراير برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن دعم الرئيس المستمر وحرصه على افتتاح هذا الحدث سنويًا مثار فخر ورسالة إيجابية للمستثمرين العالميين بأن الدولة تدعم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف الملا أن المؤتمر هذا العام بعد تحوله إلى منصة للطاقة يشهد إقبالًا كبيرًا من المشاركة من العديد من الشركات العالمية المعنية بالطاقة وتحدياتها وحلولها سواء من المستثمرين الحاليين في مصر أو المحتملين والمهتمين بالفرص الواعدة لمصر في مجال الطاقة، وأن قطاع البترول حرص على دعوة هذه الشركات والعمل معها سويًا لإثراء المؤتمر وتحقيق أهدافه في نسخته الجديدة.

وأشار الملا إلى أننا نعمل بالتوازي في عدة مسارات مثل خفض الانبعاثات من إنتاج البترول والغاز والعمليات الصناعية والتحويلية لقطاع البترول، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وهو أحد أهم العناصر في هذا الصدد والتي عملنا عليها من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول وأسسنا إدارات معنية بها في كل الشركات وترجمنا استراتيجية عملها إلى مشروعات ناجحة لخفض الانبعاثات واسترجاع الحرارة والاستفادة من غازات الشعلة ولها مردود إيجابي.