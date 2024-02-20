لافروف يصل فنزويلا فى ثانى محطاته ضمن جولته اللاتينية للاجتماع بـ"مادورو"

وصل وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إلى فنزويلا في محطته الثانية، ضمن جولته في دول أمريكا اللاتينية.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أنه بالإضافة إلى إجراء المحادثات مع نظيره الفنزويلي إيفان جيل بينتو، من المتوقع أن يجتمع أيضًا مع الرئيس نيكولاس مادورو، ونائب الرئيس التنفيذي ديلسي رودريجيز.



محادثات لافروف مع القيادة الفنزويلية ستشمل وجهات نظر تطوير الشراكة الاستراتيجية

وبحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فإن محادثات لافروف مع القيادة الفنزويلية ستشمل وجهات نظر تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الفنزويلية، فضلًا عن التنسيق داخل الأمم المتحدة وفي منصات أخرى متعددة الأطراف.

وكان مادورو قد قال، في وقت سابق، إن لافروف سينقل رسالة مهمة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وبعد فنزويلا، سيتوجه وزير الخارجية الروسي إلى ريو دي جانيرو، حيث سيشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين يومي 21 و22 فبراير.

وكان وصل وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الإثنين، إلى هافانا، وفقما أعلنت السلطات الكوبية، وذلك في مستهل جولة في أمريكا اللاتينية ستقوده أيضًا إلى فنزويلا والبرازيل.

وتخضع روسيا وكوبا لعقوبات غربية، ويرسّخ البلدان علاقاتهما منذ العام 2022، إذ تسعى موسكو المعزولة لإيجاد حلفاء سياسيين وشركاء تجاريين جدد منذ بدأت غزو أوكرانيا.