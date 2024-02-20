الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

روسيا تكشف عن دولة فى أمريكا اللاتينية تريد دخول البريكس كـ«شريك»

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس الإثنين، إن كوبا مهتمة بتوسيع العلاقات مع مجموعة البريكس.

 

وأوضح لافروف، عقب محادثات مع نظيره الكوبي برونو رودريجيز باريلا: "لقد أحطنا علما باهتمام أصدقائنا الكوبيين المستمر والمتزايد بالتعاون مع مجموعة البريكس".

 

وأشار لافروف إلى أنه باعتبار روسيا الرئيس الحالي للبريكس، فإن موسكو ستدعم هذا الموقف، وأنا على ثقة من أن الدول الأعضاء الأخرى ستتفاعل بشكل إيجابي مع طلب كوبا للحصول على وضع الشريك في البريكس.

 

وتابع وزير الخارجية الروسي: "المجال الإنساني والثقافة والتعليم مجال مهم للغاية للتعاون وله تاريخ طويل".

 

وأكد لافروف أنه خلال المفاوضات، أعربت روسيا وكوبا عن تقديرهما البالغ لتنسيق أنشطة البلدين على الساحة الدولية.

 

وأضاف: "إننا نتشاطر نفس الموقف الداعم لاحترام ميثاق الأمم المتحدة بكل عمقه وترابط جميع مبادئه، ونتفق تماما على الحاجة إلى إقامة نظام عالمي أكثر عدالة وديمقراطية على أساس مبدأ المساواة في السيادة بين البلدان".

 

وشدد لافروف على أن "الموضوع الذي تم النص عليه في ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945، لكن الغرب تجاهله في جميع المواقف التي ظهرت على الساحة الدولية تقريبًا منذ إنشاء الأمم المتحدة".

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