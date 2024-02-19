وزير البترول: لدينا القدرة على أن نقود صناعة الهيدروجين الأخضر فى المنطقة

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس، طارق الملا، تمتع مصر بالموقع والإمكانيات والبنية التحتية اللازمة لتصبح مركزًا رائدًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وأن تقود صناعة الهيدروجين في المنطقة، ولفت إلى أهمية دور القطاع الخاص في هذا المجال، مشيرًا إلى توقيع مصر للعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

جاءت تصريحات الوزير اليوم الإثنين، خلال جلسة المؤتمر الاستراتيجي المنعقد ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة تحت عنوان "استجابة الصناعة - إجراءات إزالة الكربون وانتقال الطاقة".

وقال وزير البترول والثروة المعدنية إن مصر نجحت في تنمية مواردها من الغاز الطبيعي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والجُدد، مؤكدًا اعتمادها على الغاز الطبيعي كخيار للوقود الأفضل وتوسيع استخدامه في قطاعات الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات.

وأشار إلى تحقيق مصر قصص نجاح في هذا المجال، وامتلاكها بنية تحتية قوية، بالإضافة إلى توفير كوادر مدربة أصبحت ذات كفاءة عالية.

وأوضح أن قصة نجاح مصر في مجال الغاز الطبيعي تُعد مثالًا جيدًا على توفير التمويل وما يمكن أن يحققه لقارة إفريقيا. وأضاف أن الجميع يتحدث عن الطاقة الجديدة والمتجددة، ولكن هناك مكونات ضرورية لتحقيق ذلك، أهمها توفير التمويل اللازم والالتزام الحقيقي وتوافر التقنيات وغيرها.

وأكد الوزير أن العالم لا يزال في حاجة إلى البترول والغاز، وأن هناك خططًا واقعية واضحة لتوفير الطاقة، وشدد على أن مصر قدمت خطوات مشجعة في هذا الاتجاه، وأنها تسعى لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.