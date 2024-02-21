الأربعاء 21 فبراير 2024
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محافظات

شاشات تفاعلية بالإسكندرية لتسهيل الوصول لخدمات جهاز حماية المستهلك

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية ورئيس جهاز حماية المستهلك

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار التعاون المثمر مع جهاز حماية المستهلك، حيث تم البدء في تركيب شاشات تفاعلية بسيتي سنتر الإسكندرية، تسهيلًا على المواطنين في الوصول لخدمات الجهاز وتقديم الشكاوى والبلاغات في حالة الشكوى من أي ممارسات احتكارية غير قانونية.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم بديوان عام محافظة الإسكندرية؛ لمتابعة الأسواق وجهود الحملات خلال الفترة الحالية لضبط الأسواق وإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

كما أكد اللواء محمد الشريف على جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الرقابة على المنشآت التجارية والأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار، مع التأكد من جودة المعروضات من السلع والمواد الغذائية، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه محافظ الإسكندرية، باستمرار الحملات الرقابية من خلال الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالإسكندرية بالتنسيق مع المحافظة، لاستمرار إتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة، وخاصة الإستراتيجية منها.

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة على الأسواق  ومنع أي  مُمارسات ضارة غير منضبطة والمبالغة في الأسعار، ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد المخالفين حاجبي السلع والمضاربين في سعرها.

 

وفي ذات السياق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، بالتنسيق مع حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة تفتيش مُكبرة على المنشآت والسلاسل التجارية، والتي أسفرت عن ضبط ومصادرة 806 كيلو سكر دون فواتير أو مستندات تدل على حيازته وإعدام 36 كيلو من المواد الغذائية واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 11 محضرًا وإنذارًا متنوعًا وفرض غرامات فورية تقدر بـ55 ألف جنيه.

وأكد محافظ الإسكندرية، على تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة من خلال أجهزة المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية، للمرور على الأسواق والمنشآت التجارية للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع والتأكد من توافر جميع السلع الأساسية.

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