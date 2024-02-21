زاهى حواس يكشف تفاصيل قرار رفض مشروع "كساء الهرم"

كشف عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس، عن تفاصيل قرار لجنته المشكلة لمراجعة مشروع «كساء الهرم» الذي جاء برفض إعادة تركيب أي من الكتل الجرانيتية الموجودة حول جسم هرم منكاورع، وضرورة الحفاظ على حالة الهرم الحالية من دون أي إضافات.

جاء ذلك خلال ندوة "أسرار الفراعنة" التي استضافها نادي اليخت بالإسكندرية.

وقال حواس، إنه من الصعب استرجاع هذه الأحجار، وقدم تقريرًا عن الحفائر حول الهرم، وتمت دراسة الموضوع.

وذكر حواس، أن هذه الأحجار جرانيتية، بمقدار 7 مداميك موجودة من أيام الملك منكاورع، والقوانين الدولية تنص على عدم تغيير الشكل العام للأثر.

وأضاف حواس، بأن أبوالهول صخرة صماء، وأن تمثال أبوالهول يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني، وشرح له كيفية بناء الأهرامات، مشيرًا إلى أن تلك الادعاءات التى تقول إن هناك مدينة مفقودة تحت أبوالهول لا تمت للواقع بأية صلة، وليس لها أى دليل علمى على الإطلاق.

المتحف المصري الكبير سيقدم أعلى دعاية سياحية لمصر

وأشار الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصري، إن مصر حققت نهضة فى المتاحف، وإن المتحف المصرى الكبير سيقدم أعلى دعاية سياحية لمصر على أعلى مستوى، مؤكدًا أن العالم ينتظر افتتاح المتحف المصرى الكبير.

وأضاف حواس، أنه تم افتتاح جزء من المتحف المصرى الكبير، وتم عمل مجهود كبير فيه، وهناك عرض مبهر لمقتنيات المتحف، وقاعة توت عنخ آمون بالمتحف شىء مبهر، وليس للمتحف مثيل فى العالم.

وأوضح حواس، أنه تم العثور على بئر يصل عمقها حوالي 15 مترًا في منطقة جسر المدير بسقارة، وأسفل هذه البئر عثر على حجرة داخلها تابوت من الحجر الجيري لصاحبه المدعو "حكا شبس"، وعثر حول التابوت على العديد من الأواني الحجرية، لافتًا إلى أنه اتضح أن هذا التابوت لم يمس، وأنه مغلق تمامًا منذ حوالي 4300 عام، وعند فتح غطاء التابوت عثرنا على مومياء لرجل مغطاة برقائق الذهب، وتعتبر هذه أكمل وأقدم مومياء غير ملكية يعثر عليها حتى الآن.

واستكمل حواس، أن البعثة الأثرية في الأقصر نجحت في الكشف عن المدينة الذهبية في الأقصر، وأنه بدأ العمل في موقع المدينة للبحث عن المعبد الجنائزي الخاص بالملك توت عنخ آمون، إلا أنه جرى العثور على تلك المدينة التي تعد أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية على الضفة الغربية للأقصر، مضيفًا أن أول من أسس تلك المدينة هو الملك العظيم "أمنحتب الثالث" من الأسرة الـ18، الذي حكم مصر من عام 1391 حتى 1353 ق.م، كما شاركه ابنه وريث العرش المستقبلي "أمنحتب الرابع" في آخر ثماني سنوات.

وفي النهاية منح النادي الدكتور زاهي حواس العضوية الفخرية من قبل نادي اليخت.