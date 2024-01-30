عاجل| "دي سيدة بتخرّف".. زاهي حواس يكشف أسباب صعوبة تبليط الهرم

كشف زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، حقيقة تبليط الهرم التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى قطع زيارته الخارجية وعاد لمصر بعد هذه الشائعة.

وأضاف حواس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع فضائية "الحدث اليوم" أن وزير السياحة طالب بتشكيل لجنة برئاسته بمشاركة بعض علماء الآثار والمقرر أن تجتمع بعد القرار الوزاري، مؤكدًا أنه لا يوجد تبليط للهرم ومن أخرجت هذه الشائعات سيدة "تُخرّف" وليس لها في العلم.

وتابع أنه لا يستطيع أحد أن يبلط الهرم؛ لأنه مبني من الحجر الجرانيتي ومنقرع أحضر 16 حجرًا من الجرانيت من أسوان وسقط منهم 9 أحجار بسبب عوامل الزمن ويتبقى 7 أحجار حتى الآن.

الجديد حول استعادة حجر رشيد

وعن استعادة حجر رشيد، قال إنه قام بكل الجهود لاستعادة الحجر، لكننا نحتاج إلى 800 ألف توقيع وهذا أمر قومي ونتمنى جمعهم لأن ألمانيا بدأت ترسل الآثار لديها للدول، مؤكدًا أنه بعد استعادة حجر رشيد سيبدأ في إعادة نفرتيتي.