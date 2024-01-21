الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

زاهي حواس ضيف أسامة كمال في مساء dmc.. الليلة

زاهي حواس
زاهي حواس

يستضيف الإعلامي أسامة كمال في برنامجه "مساء dmc" على قناة ‏"dmc"، مساء اليوم الأحد، الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية.

يتحدث عالم الآثار خلال الحوار الذي يذاع التاسعة مساء، عن مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث وأهدافها داخل وخارج مصر، ويستعرض أحدث الاكتشافات الأثرية، ولماذا يعتبر عام 2024 هو عام هام لعلم الآثار.

يدور الحديث أيضًا عن دور المؤسسة في الفترة القادمة لاستعادة الآثار المصرية في الخارج مثل حجر رشيد، وماذا حدث في حملته الأخيرة.

جولات زاهي حواس 

يذكر أن  زاهي حواس قام خلال عام 2023 بعدد من الجولات في الدول الأوربية ضمن جولاته الترويجية التى تنظمها وزارة السياحة والآثار لترويج للسياحة الثقافية والتى تهتم بالحضارة المصرية القديمه والمتاحف والمعابد والآثار المصرية، وقد تم اختيار الدكتور زاهي حواس لهذه الجولات الخارجية استثمارًا للشهرة الواسعة التي يتمتع بها عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس للدعاية عالميًا للسياحة المصرية.

تضمنت الجولات ٦ دول أوروبية من بينها الدنمارك، ودول منطقة البلطيق (أستونيا- لاتفيا- ليتوانيا)، وبعد ذلك إلى اليابان، لافتا إلى أن الجولة ستتضمن محاضرات ولقاءات إعلامية للحديث عن مصر والحضارة المصرية القديمة.

واستعرض خلال الجولة أهم  الاكتشافات الأثرية التي تم الكشف عنها مؤخرًا في مصر والتي من بينها اكتشاف المدينة الذهبية بالأقصر والتي تم اختيارها أهم الاكتشافات الأثرية في العالم لعام 2021، وأحدث الاكتشافات بمنطقة آثار سقارة وأسرار هرم خوفو وتمثال أبو الهول واكتشاف مومياء الملكة حتشبسوت، بالإضافة إلى توجيه رسالة لزيارة مصر والاستمتاع بتجربة سياحية فريدة من خلال الاستمتاع بالمقومات السياحية والأثرية والأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتميز بها المقصد السياحي المصري.  

يشار إلى أن عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس قد نظم مؤخرا العديد من المحاضرات في العديد من الدول الأوربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية للحديث عن الآثار المصرية والاكتشافات الأثرية الجديدة.

 

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