السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. زاهي حواس يبدأ جولة خارجية لتنشيط السياحة المصرية

زاهى حواس
زاهى حواس

يتوجه الدكتور زاهى حواس، عالم الآثار المصرية، إلى عدد من الدول الأوربية ضمن جولاته الترويجية التى تنظمها وزارة السياحة والآثار لترويج للسياحة الثقافية والتى تهتم بالحضارة المصرية القديمه والمتاحف والمعابد والآثار المصرية، وقد تم اختيار الدكتور زاهي حواس لهذه الجولات الخارجية استثماراً للشهرة الواسعة التي يتمتع بها عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس للدعاية عالمياً للسياحة المصرية.

وقال حواس، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الجولة ستتضمن ٦ دول أوروبية من بينها الدنمارك، ودول منطقة البلطيق (أستونيا- لاتفيا- ليتوانيا)، وبعد ذلك إلى اليابان، لافتا إلى أن الجولة ستتضمن محاضرات ولقاءات إعلامية للحديث عن مصر والحضارة المصرية القديمة.

حواس يستعرض أهم الاكتشافات الآثرية في جولة دولية

وأضاف حواس أنه سيستعرض خلال الجولة أهم الاكتشافات الأثرية التي تم الكشف عنها مؤخراً في مصر والتي من بينها اكتشاف المدينة الذهبية بالأقصر والتي تم اختيارها أهم الاكتشافات الأثرية في العالم لعام 2021، وأحدث الاكتشافات بمنطقة آثار سقارة وأسرار هرم خوفو وتمثال أبو الهول واكتشاف مومياء الملكة حتشبسوت، بالإضافة إلى توجيه رسالة لزيارة مصر والاستمتاع بتجربة سياحية فريدة من خلال الاستمتاع بالمقومات السياحية والأثرية والأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتميز بها المقصد السياحي المصري.  

يشار إلى أن عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس قد نظم مؤخرا العديد من المحاضرات في العديد من الدول الأوربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية للحديث عن الآثار المصرية والاكتشافات الأثرية الجديدة.

كما أطلق حواس حمله شعبيه وذلك لاسترداد أيقونة الآثار المصرية حجر رشيد من المتحف البريطاني الذى تعرض مؤخرا لسرقة نحو 200 قطعة آثرية، وجرى على إثر هذة السرقه تقدم مدير المتحف البريطاني بالاستقالة وما زالت أصداء سرقة ثاني أكبر متاحف العالم مستمرة حتى الآن.

زاهى حواس جولاته الترويجية الحضارة المصرية اثار سياحة

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