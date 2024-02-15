زاهى حواس يكشف أسباب رفض تبليط هرم "منكاورع"

كشف عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس"، تفاصيل قرار لجنته المشكلة لمراجعة مشروع "تبليط الهرم" الذي جاء برفض إعادة تركيب أي من الكتل الجرانيتية الموجودة حول جسم هرم منكاورع، وضرورة الحفاظ على حالة الهرم الحالية من دون أي إضافات.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON": "منقدرش ندبح مصطفى وزيري، ده صاحب عمل رائع، وربما يكون تسرع في الإعلان عن هذا الموضوع"، مشيرًا إلى أنه التقى الدكتور مصطفى وزيري، أمام الهرم، وعرض فكرته، وقال إنه من الصعب استرجاع هذه الأحجار، وقدم تقريرا عن الحفائر حول الهرم، وتم دراسة الموضوع.

وذكر زاهي حواس أن هذه الأحجار جرانيتية، بمقدار 7 مداميك موجودة من أيام الملك منكاورع، والقوانين الدولية تنص على عدم تغيير الشكل العام للأثر.

وواصل: "الدكتور مصطفى ربما تسرع في الإعلان عن تفاصيل الكشف، رغم أنه قدم تقريرًا كشف ضرورة عدم وضع أحجار على الهرم".