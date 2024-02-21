منطقة الإسكندرية الأزهرية تحصد المركز الرابع على الجمهورية في كرة القدم

حقق منتخب منطقة الإسكندرية الأزهرية، لكرة القدم عن المرحلة الإعدادية، المركز الرابع على مستوى الجمهورية، في التصفية النهائية المقامة ببيت شباب الأزهر بسموحة.

وتحدث الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، خلال كلمته في حفل الختام، عن أهمية التربية السليمة للشباب، مشيرًا إلى أن الفوز ليس فقط بالظفر بالمكانة الأولى، بل يتعلق أيضًا بالسمو بالمعاني الروحية مثل التخلي عن الحقد والبغض والتسامح مع الآخرين، وأن السباق والتنافس يجب أن يكون بنَّاء، وبهدف تطوير المهارات والقيم الحميدة. كما ذكر فضيلته فضل الأولية في الإسلام؛ من خلال أمثلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

وأوضح أبو خزيمة، أهمية الرياضة في تنمية المواهب والقيم الإيجابية لدى الشباب، وانعكاس ذلك على المجتمع بشكل إيجابي، وما يقوم به الأزهر الشريف من أجل تحقيق هذه القيم. وفي ختام كلمته، وتوجه فضيلته بالشكر للقائمين على هذه المسابقات، داعين الله أن يجعل أعمال جميع المشاركين في ميزان حسناتهم.

ومن جانبه، أوضح أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، أن المنطقة لا تهدف إلى حصد المراكز المتقدمة في المسابقات بحسب، بل تسعى إلى توسعة قاعدة المشاركات الطلابية في جميع الأنشطة، سواء الرياضية أو الاجتماعية منها، موضحٍا ان مثل هذه الأنشطة تعد الطالب للحياة، وأن هدف المنطقة ليس التنمية العلمية للطلاب، وإنما اكتشاف المواهب وتنميتها، والعمل على إعداد الطالب لمستقبل اختفت به الكثير من المهن وظهرت بدلًا عنها الكثير.

وقال إبراهيم صديق، مدير عام الرعاية الرياضية والاجتماعية بقطاع المعاهد الأزهرية، إنه بالرغم من استحداث بطولة كرة القدم للمرحلة الإعدادية، وأن الطلاب أظهروا قدرات ومهارات تليق بطلاب الأزهر الشريف، وتقدم بالشكر لقيادات منطقة الإسكندرية الأزهرية، والعاملين على بيوت شباب الأزهر في سموحة، وأبو قير، ومركز الخدمة والنشاط بميامي؛ مبينًا توالي المسابقات والبطولات الاجتماعية والرياضية عليها، خلال الفترة السابقة، كما تقدم بالشكر لجميع المشاركين في البطولة والعمل على إخراجها في أفضل صورة.