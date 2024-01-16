رئيس ووكيل "أزهرية الإسكندرية" يتفقدان امتحانات الابتدائية والإعدادية والتأهيلي في أولى أيامها

انطلقت اليوم الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول، للشهادتين الابتدائية والإعدادية، وامتحانات طلاب البرنامج التأهيلي، الملحقين على الشهادة الإعدادية، بمنطقة الإسكندرية الازهرية حيث يؤدي طلاب الشهادة الابتدائية الامتحان في مادة القرآن الكريم، وطلاب الشهادة الإعدادية في مادتي الفقه واللغة العربية ورقة أولى (النحو والصرف)، بينما أدى طلاب التأهيلي الامتحان في مادة الفقه، في هدوء واستقرار.

التزام الجميع بالتعليمات سيتيح للطلاب فرصة أكبر للتركيز والحل في جو مناسب

وتفقد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، لجان الشهادة الإعدادية والتأهيلي في لجنة بنين برج العرب وتضم (معهدي بنين برج العرب النموذجي والعادي، معهد بنين سيدنا يحيى النموذجي)، ولجنة فتيات الشعراوي وتضم (معهدي فتيات الشعراوي النموذجي والعادي وفيات معهد سيدنا يحيى)، ولجنة بنين الإسكندرية وتضم (بنين معهدي الصادق الأمين وغيط العنب، بالإضافة إلى بنين معهد الاسكندرية)، مشددًا على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب والطالبات، والالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات لخروجها في أفضل حال، كما تفقد تجمع معلمي إدارة وسط بمبنى رعاية الطلاب بسموحة.

وتفقد أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، يرافقه أحمد البرجي، مدير التعليم الثانوي، لجان (معهدي أبو قير الابتدائي والإعدادي وتضم معهد براعم طيبة الخاص عربي بقسميه العربي واللغات)، ولجان (معهد ملحقة عبد الحليم محمود وتضم معهد عبد الحليم محمود)، في حضور موجه عام المواد الفلسفية مرفت حسين، مؤكدًا أن التزام الجميع بالتعليمات سيتيح للطلاب فرصة أكبر للتركيز والحل في جو مناسب، كما تفقد أيضا مركز تجمع إدارة المنتزه بمعهد فتيات العصافرة.

3258 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الإعدادية الأزهرية

وأفاد سلامة القط، مدير التعليم الإعدادي، أن عدد لجان الشهادة الإعدادية على مستوى منطقة الإسكندرية 18 لجنة، وهي عبارة عن: 3 لجان في إدارة المنتزه، 2 في إدارة شرق، و6 إدارة غرب، و4 إدارة وسط، و3 في إدارة العامرية، بإجمالي 3258 طالب وطالبة. أما طلاب وطالبات التأهيلي، فعددهم 11 في 6 لجان هي: فتيات سيدي بشر، وبنين أبو العيون، وفتيات محرم، وفتيات الفتح المبين، وبنين الورديان، وفتيات الشعراوي.

4829 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الابتدائية

وأوضح مصطفى بهي، مدير التعليم الابتدائي، أن عدد لجان المرحلة الابتدائية 39 لجنة، عبارة عن 7 لجان بإدارة المنتزه، و6 لجان بإدارة شرق، و4 لجان بإدارة وسط، و11 لجنة بإدارة غرب، فيما تضم إدارة العامرية 11 لجنة، بإجمالي 4829 طالب وطالبة

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، وبرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين من على الشهادة الإعدادية، بدأت من الثلاثاء الموافق 16/1/2024، وتستمر حتى يوم الاثنين 22/ 1/ 2024م، لطلاب الشهادة الابتدائية وطلاب البرنامج التأهيلي، فيما ينهي طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم يوم الثلاثاء الموافق 23/ 1/ 2024م.

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