الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفعيل مبادرة "إسكندرية بلا صعوبات" بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

اجتماع الإسكندرية
اجتماع الإسكندرية الأزهرية

عقد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اجتماعًا، لمناقشة ما تم حصره من ايجابيات وسلبيات بالفصل الدراسي الأول، ووضع مقترحات لمعالجة معوقات العمل. 

جاء ذلك بحضور أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وهيام عبد الفتاح موجه عام اللغة العربية، بموجهي ومشرفي اللغة العربية بالمنطقة، 

كما تم عرض خلال الاجتماع “مبادرة إسكندرية بلا صعوبات” لتقويم الطلاب الضعاف، فور إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول.

 وأكد “ أبو خزيمة” على ضرورة تفعيل المبادرة والتزام كل معلم بتنفيذها من بداية الترم الثاني، وتحديث قاعدة بيانات المعلمين بكل إدارة في جميع المراحل، وبيان بالعجز والزيادة في المعاهد من الآن، وعمل مذكرة لسد أي عجز يظهر استعدادًا للفصل الدراسي الثاني.

الاستعداد لمسابقة رواد العربية 

وخلال الاجتماع، قدمت موجه عام اللغة العربية شرحًا مبسطًا لدور الموجهين والمشرفين في الاستعداد لمسابقة “رواد العربية” السنوية في الإعراب، والتي قرر قطاع المعاهد الأزهري برئاسة فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، تفعيلها من بداية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام الدراسي 2023/ 2024، في إطار احتفال قطاع المعاهد باليوم العالمي للغة العربية.

هذا وقد منح رئيس المنطقة، في حضور  محمد عبد الله، مدير العلاقات العامة، شهادة تقدير لموجه عام اللغة العربية، وجميع الموجهين والمشرفين، تقديرًا للدور الذي قاموا به خلال الفترة السابقة وإخلاصهم وتعاونهم في العمل.

وفي سياق آخر، أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية عن تكثيف الاستعدادات والترتيبات الخاصة بامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية التي انطلقت اليوم الثلاثاء، حيث تمّ تشكيلُ غرفة عمليات لمتابعة أعمال الامتحانات.


وقال إسماعيل العوامي، مدير إدارة الامتحانات بمنطقة الاسكندرية الأزهرية، إن هناك متابعات مكثفة بإدارة امتحانات المنطقة والعمل فيها قائمٍ على قدمٍ وساقٍ لإنهاء فترة الامتحانات على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن العمل لا ينتهي طَوال العام استعدادًا للامتحانات، التي تُمثّل ثمرة جهد كل من الطالب والمعلم، وأولياء الأمور، وجميع القائمين على العملية التعليمية.

منطقة الإسكندرية الازهرية تقويم الطلاب الفصل الدراسي الأول رواد العربية الإسكندرية الازهرية

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