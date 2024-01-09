الثلاثاء 09 يناير 2024
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لرفع الوعي والتنشئة السياسية.. "الإسكندرية الأزهرية" تدعو الطلاب للتسجيل ببرلمان "طلائع مصر"

برلمان طلائع مصر
برلمان طلائع مصر

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، عن فتح باب التسجيل في برلمان "طلائع مصر"، الذي تتبناه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الأزهر الشريف، ووزارة التربية والتعليم، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وإشراف أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب.


وأوضحت رحاب عزمي، المنسق العام للبرلمان من جانب الأزهر الشريف بالإسكندرية، أن عملية التسجيل تتم بالتعاون مع المهندسة وفاء جويد مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة، وأعضاء الدعم الفني به، وفي حضور المهندس عبد الرحمن كمال، الكادر البرلماني من مديرية الشباب والرياضة، والأستاذة ثناء أبو المجد مدير إدارة المكتبات والكتب.


وتدعو منطقة الإسكندرية الأزهرية طلابها إلى التسجيل في هذا النموذج الملهم الذي يسهم في تشكيل مستقبل مصر، والذي يُعدُ نموذجًا رائدًا للمحاكاة السياسية، ويهدف إلى رفع الوعي الثقافي والسياسي في المجتمع، ويستهدف فئة الشباب من سن 10 إلى 17 سنة بهدف تشكيل جيل واعٍ ومثقف سياسيًا يفهم مفاهيم الحقوق والواجبات.


شروط الاشتراك والمستندات المطلوبة:-
- السن من 10 أعوام وحتى 18 عامًا.
- صورة شهادة الميلاد.
- صورة شخصية.
- رقم الهاتف للمحمول.
رابط التسجيل:

https://pve.mped.gov.eg/lo


وانطلقت في الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي، أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.


وتفقد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عملية الامتحانات، مشددًا على أهمية انتظام الطلاب والمراقبين داخل اللجان، والعمل على توفير بيئة مناسبة للامتحان، كما اطمأن على إجراءات الأمن والسلامة، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة.

 

منطقة الإسكندرية الازهرية طلائع مصر وزارة الشباب والرياضة الأزهر الشريف التربية والتعليم

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