منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن نتيجة مسابقة القرآن الكريم

أعلنت منطقة الإسكندرية الازهرية، من خلال إدارة رعاية الطلاب توجيه عام التربية الاجتماعي، نتيجة مسابقة القرآن الكريم، التي تم تنفيذها خلال شهر أكتوبر الماضي، تحت إشراف نبيلة الصياد موجه عام التربية الاجتماعية.

وتأتي مسابقة القرآن الكريم، والتي تنفذ سنويًا ضمن خطة الأنشطة الاجتماعية لرعاية الطلاب، بجميع المراحل (الابتدائية - الإعدادية - الثانوية)، ويتم التصفية لكل مرحلة على حدة على مستوى المعاهد، ثم التصفية على مستوى الإدارات التعليمية، وتنتهي بالتصفية على مستوى المنطقة.

وتقدم الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والدكتور أيمن جاويش مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، بخالص الشكر والتقدير للقائمين عليها من رعاية الطلاب، ويتقدما بخالص الشكر والتقدير لإدارة شئون القرآن الكريم على مشاركتهم الفاعلة والأساسية في هذه المسابقة، مشيدين بحسن تنظيمها.

أسماء ومراكز الفائزين بمسابقة القرآن الكريم

وجاءت النتائج كالتالي:

أولا: المرحلة الابتدائية البنين

الأول: سليمان محمود أحمد محمد من معهد الشهيد وليد جمال زين الدين

الثاني: محمد أحمد عبد العاطي محمد من معهد عبد الحليم محمود

الثالث: أحمد عماد إبراهيم سليم من معهد برج العرب العادي

الرابع: عمر خالد محمد أحمد من معهد الكردي عبد الفتاح

الخامس: عبد الرحمن رضا عبد العزيز من معهد الفتح المبين

ثانيا: المرحلة الابتدائية الفتيات

الأول: ميسون عبد الله الأمين من معهد طاهر القويرى

الثاني: مريم عبد الرحمن أحمد من معهد محرم النموذجي

الثالث: رغد اأحمد محمد فتحي من معهد ملحقة عبد الحليم محمود

الرابع: جني صفوت جاد الرب من معهد الشهيد وليد جمال زين الدين

الخامس: سجى أحمد ابراهيم من معهد الفتح المبين

ثالثًا: المرحلة الإعدادية للبنين

الأول: أنس مصطفى مسكين من معهد بنين جمال زين الدين

الثاني: عبد الله يوسف عبد الغني من معهد بنين محمد رجب أبيس الثامنة

الثالث: عبد الرحمن طارق عبد الغني من معهد بنين برج العرب النموذجي

الرابع: معاذ أحمد محسن من معهد بنين براعم طيبة

رابعًا: المرحلة الإعدادية الفتيات

الأول: رغد أيمن إبراهيم توفيق من معهد فتيات سموحة النموذجي

الثاني: فاطمة حسين محمد محمود من معهد فتيات الجندي

الثالث: حبيبة عبد الله محمود فتيات من معهد براعم طيبة

الرابع: نورهان رضا رجب من معهد فتيات عمر الفاروق

الخامس: مريم حسن محمد من معهد فتيات محرم النموذجي

خامسًا: المرحلة الثانوية البنين

الأول: محمد شعبان أحمد عبد الجواد من معهد بنين أبو العيون

الثاني: أحمد مجدي السعيد من معهد بنين أبي العزائم

الثالث: حمزة أحمد علي حسن بنين برج العرب النموذجي

الرابع: محمد يوسف عبد الغني من معهد بنين الإسكندرية

الخامس: عبد الرحمن عصام السعيد من معهد بنين المدينة المنورة

سادسًا: المرحلة الثانوية الفتيات

الأول: فاطمة محمد عبد الهادي من معهد فتيات الشعراوي النموذجي

الثاني: فاطمة نور محمد من معهد فتيات السيوف

الثالث: شرين محمد سند من معهد فتيات مكة

الرابع: رغد أمير عبد الجواد من معهد فتيات سيدي بشر

الخامس: سلمي أحمد عبد المقصود من معهد فتيات محمد رجب