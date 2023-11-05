الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"فتيات سيدي بشر الأزهري" يحصد وسام التميز لبرنامج: ‏أخ ثان.. والرابط إنساني

الإسكندرية الأزهرية
الإسكندرية الأزهرية

حصد معهد فتيات سيدي بشر الإعدادي الثانوي، التابع لإدارة المنتزه بمنطقة الإسكندرية ‏الأزهرية، وسام التميز في الأسبوع الثاني لفعاليات البرنامج التربوي «أخ ثان.. والرابط ‏إنساني»، عن قيمة «العدالة والمساواة»، على مستوى قطاع وسط الدلتا، والذي يضم منطقة المنوفية والدقهلية والغربية بالإضافة إلى الإسكندرية.‏

وكان معهد فتيات الفتح المبين الإعدادي الثانوي التابع لإدارة وسط، ومعهد القويري الابتدائي التابع لإدارة غرب، قد حصدا وسامين للتميز الأسبوع الماضي، والذي طُبق به قيمة التسامح؛ حيث تعلن اللجنة العليا للمشروع بنهاية الأسبوع عن أسماء المعاهد الحاصلة على وسام التميز على مستوى قطاعات ‏الجمهورية ضمن تقييمها الأسبوعي لنشاطات المعاهد.‏

ويعد مشروع «أخ ثانٍ.. والرابط إنساني» من المشروعات التربوية المنبثقة عن وثيقة الأخوة الإنسانية ‏التي دعا إليها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بهدف ترسيخ العديد من ‏القيم الإنسانية مثل: (التسامح، التعايش السلمي، العدالة والمساواة، ونشر ثقافة السلام)، وغيرها من القيم في نفوس النشء ‏والأجيال.‏

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الإسكندرية الازهرية وسام التميز البرنامج التربوي أخ ثان العدالة والمساواة

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