رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يجتمع بشيوخ المعاهد

اجتمع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والدكتور أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، اليوم السبت، بشيوخ المعاهد، في حضور مديري المراحل التعليمية وموجهي العموم ومدير الإدارات التعليمية الخمس (المنتزه- شرق- وسط- العامرية- غرب)، حيث اجتمعا بشيوخ المعاهد ببيت شباب سموحة، بينما اجتمعا بشيوخ المعاهد الإعدادية والثانوية بالمكتبة المركزية للمنطقة.



غرس القيم والأخلاق في التلاميذ

أكد رئيس المنطقة خلال الاجتماع على أهمية المرحلة الابتدائية، وأن على الجميع العمل على غرس القيم والأخلاق في صدور التلاميذ، ومواصلة ذلك في جميع المراحل، مبينًا أن عملية قبول أعداد كبيرة من المتعلمين هذا العام يحتاج إلى تضافر جهود جميع العاملين العاملين بالمعهد والإدارات؛ لذا لابد أن يقوم الجميع بالدعم والمشاركة لإنجاح العملية التعليمية، مؤكدًا على أن المنطقة تعمل على سد العجز في بعض التخصصات بأكثر من طريقة.

تنمية روح الولاء والانتماء للوطن

ونبَّه على المتابعة المستمرة للمعلمين وتسليم الكتب وعدم ربطها بدفع المصروفات الدراسية، وتفعيل الإشراف اليومي، والاستفادة من الحصص الاحتياطي في المواد التي تحتاجها، والاستعداد للامتحانات الشهرية، وتفعيل دور الاخصائي الاجتماعي والمكتبات والأنشطة الثقافية والأنشطة الرياضية وتفعيل الإذاعة العهدية، وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن عن طريق ترديد الطلاب للنشيد الوطني في طابور الصباح يوميًّا.

سد العجز ‏في بعض التخصصات

وكان قد اجتمع رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، الأسبوع الماضي مع موجهي العموم، لبحث آليات سد العجز ‏في بعض التخصصات، والاستفادة من الزيادة في بعض التخصصات الأخرى. وفي ضوء تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية بشأن الاستعانة بالموجهين والأعضاء الفنيين بالإدارات في سد ‏العجز. هذا وشكل رئيس المنطقة لجنة تظلمات خاصة بشكاوى المعلمين المنتدبين خارج معهدهم، في مواد غير ‏تخصصاتهم.