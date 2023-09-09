السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "الإسكندرية الأزهرية": إدارات المنطقة الخمس تتعاون لاستيعاب جميع المتقدمين

رئيس منطقة الإسكندرية
رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية

أكد الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية تعاون جميع إدارات الإسكندرية الخمس: (غرب – العامرية – وسط – شرق- المنتزه)، لاستيعاب جميع المتقدمين للصف الأول الابتدائي والمستوى الأول رياض الأطفال، وبخاصة المتقدمون للصف الأول الابتدائي، حيث تعمل المنطقة جاهدة على تنفيذ توجيهات الإمام الأكبر باستيعاب كل المتقدمين للالتحاق بالأزهر مع إيجاد الآليات التي تكفل ذلك وتوزيع المتقدمين على المعاهد بما يحقق رغبة أولياء الأمور وكذلك الحفاظ على جودة العملية التعليمية.

جولة لتفقد المعاهد الأزهرية 

وخلال جولته صباح اليوم السبت، تفقد رئيس المنطقة العمل بمعهد محمد مصطفى جاد الابتدائي، وإدارة غرب الورديان، حيث اجتمع مع موجهي الإدارة والأعضاء الفنّيين، بحضور مجدي جابر، مدير الإدارة، للوقوف على ما تم حيال استيعاب جميع المتقدمين للصف الأول الابتدائي، خلال الأيام المحددة للتقديم الورقي من المرفوضين على النظام الإلكتروني، والتي بدأت يوم الثلاثاء الموافق 5/ 9/ 2023، وتنتهي غدا الأحد الموافق 10/ 9/ 2023.

استيعاب المتقدمين للتعليم الأزهرى 

وأشاد رئيس المنطقة بآلية العمل بإدارة غرب والتعاون بين العاملين بها من اليوم الأول للنقل والتحويلات واستقبال الراغبين في التعليم الأزهري، وتنفيذها للتعليمات الخاصة بالتيسير على الجمهور، مشيرًا إلى أنَّه في حال زيادة الكثافة في بعض المعاهد يتم توزيع الأطفال على الأماكن المتاحة في معاهد أخرى؛ حفاظًا على جودة العملية التعليمية، والحفاظ على الأمانة التي نتحملها في أعناقنا.

استمرار تلقى طلبات الالتحاق 

وتيسيرًا من قطاع المعاهد الأزهرية على أولياء الأمور، فقد أصدر قراره ببدء تلقي طلبات أولياء الأمور للصف الأول الابتدائي أولًا من الذين لم يقبلوا في التنسيق الإلكتروني ويتحقق فيهم شروط القبول بداية من الثلاثاء الموافق 5/9/2023م وحتى الأحد الموافق 10/9/2023م، وذلك بمقر الإدارات التعليمية.

كما يبدأ تلقي طلبات أولياء الأمور للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال- المستوى الأول، من الذين لم يقبلوا في التنسيق الإلكتروني ويتحقق فيهم جميع الشروط، بداية من الإثنين الموافق 11/9/2023، حتى الخميس الموافق 14/9/2023، وذلك بمقر الإدارات التعليمية.

وتهيب الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بأولياء الأمور الالتزام بالمواعيد المحددة، مع العلم أن المفاضلة سوف تكون للأكبر سنًّا، بعد فحص الملفات المقدمة.

الإسكندرية الازهرية تفقد المعاهد الأزهرية مرحلة رياض الأطفال الصف الأول الابتدائي الأزهر الشريف محافظة الاسكندرية

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