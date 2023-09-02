السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإسكندرية الأزهرية: بدء تلقى طلبات الالتحاق بالبرنامج التأهيلى للحاصلين على الإعدادية

منطقة الإسكندرية
منطقة الإسكندرية الأزهرية

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بدء تلقي طلبات الالتحاق بالبرنامج التأهيلي الملحق بالشهادة الإعدادية للعام 2023/ 2024، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للعام 2023/2022، وذلك بداية من اليوم السبت، حتى الخميس الموافق 2023/9/14.

شروط التقديم 

وأوضح الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية الأزهرية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أنَّ التقديم سيكون متاحًا للطلاب من خلال الإدارات التعليمية التابع لها الطالب، وذلك وفقًا للقواعد والشروط الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، وهي:

1- حصول التلميذ على نسبة 70% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية العامة. 
2- ألا يقل مجموع الطالب في مادة اللغة العربية عن 65%. 
3- حصول الطالب على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2022. 
4- اجتياز الطالب لاختبار البرنامج التأهيلي المعتمد من الأزهر الشريف؛ على أن يعقد لهم مع امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023.

المستندات المطلوبة 

وأضاف رئيس المنطقة أنَّ التقديم يتم وفقًا لنموذج طلب الالتحاق المرسل للإدارات التعليمية، موضحًا أن المستندات المطلوبة للتقديم للبرنامج التأهيلي الملحق بالشهادة الإعدادية هي:
1- تقديم أصل الشهادة الابتدائية العامة أو مستخرج رسمي منها.
2- تقديم أصل الشهادة الإعدادية العامة.
3- تقديم أصل شهادة الميلاد.

إعلان نتيجة الإعدادية 

وكانت قد أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، الأسبوع الماضي، عن اعتماد الشيخ خميس محمد أحمد رئيس الإدارة المركزية نتيجة الدور الثاني لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وبلغت نسبة نجاح الدور الثاني للشهادة الإعدادية 63%، كما بلغت نسبة النجاح للدورين الأول والثاني للعام الجاري 89.08%.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني بالشهادة الإعدادية الأزهرية 832 طالبًا وطالبة، تخلف عن حضور الامتحانات 54، وحضر 778، بمعدل 495 ناجحًا، و337 راسبًا خلال الدور الثاني. 

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