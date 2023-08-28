"الإسكندرية الأزهرية" تختتم امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية

أنهى طلاب الشهادة الثانوية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية اختبارات الدور الثاني، اليوم الاثنين، والتي انطلقت يوم السبت التاسع عشر من الشهر الجاري، بالامتحان في مادة الفيزياء لطلاب القسم العلمي، ومادة التاريخ لطلاب القسم الأدبي دون شكوى.

وتفقد الشيخ خميس محمد أحمد رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، وأحمد فؤاد معبد رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، في آخر يوم للامتحانات، مركز الأسئلة، واطمئنا على خروج الأوراق في الوقت المحدد، ووصولها إلى اللجان في الوقت المناسب، وسط إجراءات أمنية مشددة.

جولة ميدانية لتفقد أعمال الامتحانات

كما تفقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والمشرف العام على الامتحانات، في جولة ميدانية أعمال الامتحانات من داخل اللجان الامتحانية؛ حيث اطمئن على توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات، وشدد على ضرورة إزالة أي عقبات قد تواجه العملية الامتحانية، ونبه على ضرورة تنفيذ التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية ومن الإدارة المركزية للامتحانات، بشأن غلق لجان الامتحانات وتسليم الأوراق الخاصة بذلك.



لا شكوى من امتحانات الدور الثاني

و أفاد رئيس الإدارة المركزية أن الاختبارات تمت دون أي مشكلة، وأن الاختبارات الشفهية قد انتهت من أول أمس؛ حيث تم توثيق الاختبار بالصوت والصورة، بالتعاون مع إدارة الكمبيوتر التعليمي، وأن المنطقة قد أعدت الأجهزة اللازمة للتوثيق والتي تناسب عدد الممتحنين، مزودة بكاميرات وميكروفونات عالية الجودة، وأنه يحتفظ بالتسجيلات في أكثر من مكان كلها تحت الحفظ والتشميع.

وفى نفس السياق تابع أحمد فؤاد معبد رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب أعمال الامتحانات من داخل مقر اللجان الامتحانية، حيث يمتحن طلاب وطالبات إدارات المنتزه وشرق ووسط التعليمية الأزهرية، في لجان مجمع سموحة ويماحن طلاب وطالبات إدارتي غرب والعامرية بلجان منطقة العجمي.