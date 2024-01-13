تدشين برنامج التحول الرقمي للمعلمين بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

شهدت منطقة الإسكندرية ‏الأزهرية، اليوم السبت، تدشين المرحلة الأولى من برنامج التحول الرقمي للإدارة العامة للتنسيق الخاص بالمعلمين، وذلك تحت رعاية الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وإشراف الإدارة العامة للتنسيق برئاسة الدكتور محمود إبراهيم، والتعاون مع الإدارة العامة للكمبيوتر ‏التعليمي بقطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة فايز نصر الدين، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ‏بمشيخة الأزهر، برئاسة محمود حامد.‏

وشارك الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، في الاجتماع التحضيري الذي شهد شرحًا ‏توضيحيًّا لآليات العمل ومراحله خلال إدخال البيانات، وذلك بحضور أيمن جاويش، الوكيل الثقافي لمنطقة الإسكندرية، والمهندسة وفاء جويد، مدير الكمبيوتر التعليمي، والدكتور محمود إبراهيم، مدير عام إدارة التنسيق بقطاع المعاهد الأزهرية، وسامح كامل من الكمبيوتر التعليمي، وأحمد القلشاني، ومحمد المحمدي من الإدارة العامة للتنسيق، ومنفذي البرنامج من المناطق الأزهرية.

وأكد "أبو خزيمة" أهمية التحول الرقمي في تطوير العمل ‏بالمناطق والإدارات والمعاهد الأزهرية، وقدرته على توفير الوقت والجهد والمال.‏

خطة التحول الرقمي لقطاع المعاهد الأزهرية

من جانبه أوضح الدكتور محمود إبراهيم، مدير عام التنسيق بقطاع المعاهد الأزهرية، أن البرنامج الرقمي للتنسيق يأتي ‏في إطار خطة التحول الرقمي لقطاع المعاهد الأزهرية، ويستهدف إعداد قاعدة بيانات شاملة للمعلمين الخاضعين ‏لقانون 156 من معلمي الأزهر الشريف على مستوى الجمهورية، بما يسهم في عملية التحول الرقمي، ‏وتحديث البيانات بشكل مستمر، والتوزيع العادل للعمل، بما يضمن سلاسة وانضباط سير العملية التعليمية ‏وكل ما يتعلق بالمعلمين.‏



وكانت قد أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، عن فتح باب التسجيل في برلمان "طلائع مصر"، الذي تتبناه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الأزهر الشريف، ووزارة التربية والتعليم،



ودعت منطقة الإسكندرية الأزهرية طلابها إلى التسجيل في هذا النموذج الملهم الذي يسهم في تشكيل مستقبل مصر، والذي يُعدُ نموذجًا رائدًا للمحاكاة السياسية، ويهدف إلى رفع الوعي الثقافي والسياسي في المجتمع، ويستهدف فئة الشباب من سن 10 إلى 17 سنة بهدف تشكيل جيل واعٍ ومثقف سياسيًا يفهم مفاهيم الحقوق والواجبات.