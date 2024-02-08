أسماء أوائل الابتدائية والإعدادية بالـ"الإسكندرية الأزهرية"

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الدكتور عبدالعزيز أبو خزيمة، عن أسماء أوائل طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية على مستوى المنطقة للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024.

وهنَّأ رئيس المنطقة في هذه المناسبة، الطلاب الأوائل وجميع الطلاب الناجحين في الامتحانات، متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والازدهار في مسيرتهم التعليمية والعلمية، معربًا عن خالص شكره وتقديره لجميع من ساهم في إنجاح هذه الامتحانات من لجان امتحانات ومراقبين ومصححين وإداريين ومتابعين، مؤكدًا على دورهم البارز في ضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة وكفاءة عالية.

كما هنَّأ أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، الطلاب الأوائل والناجحين، ودعاهم إلى مواصلة الجد والاجتهاد، مؤكدًا على حرص المنطقة الدائم على دعم التعليم وتوفير أفضل البيئات التعليمية للطلاب، إيمانًا منها بأنهم مستقبل الوطن وبناة نهضته، وحتى يكونوا ‏سببًا في رفعة الأزهر الشريف ومصرنا.

نسب النجاح

وصرّح إسماعيل العوامي، مدير الامتحانات، بأنه بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية لمنطقة الإسكندرية 4765 طالبًا وطالبة، حضر منهم 4665، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 %فاكثر 3846 بنسبة 82.45٪ فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من 50 % 819 بنسبة 17.55.%.

فيما بلغ إجمالي عدد طلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية لمنطقة الاسكندرية الازهرية 3168 طالب وطالبه حضر منهم 3018، وبلغ أجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر 2366 بنسبة 74% والحاصلين على اقل من 50 % عدد 816 بنسبة 26 %

وأوضح محمود العجمي رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الابتدائية عن أسماء أوائل الشهادة الابتدائية وجاءت كالتالي:

أوائل الشهادة الابتدائية

• المركز الأول: الطالبة إكرام عصام محمد إبراهيم من معهد براعم طيبة (عربي).

• المركز الأول مكرر: الطالبة مسيون عبد الله لآمين عبد الرقيب من معهد طاهر قويري.

• المركز الثالث: الطالب أحمد محمد علي إبراهيم من معهد برج العرب النموذجي.

• المركز الرابع: الطالب عبد الرحمن أحمد محمد حافظ سليمان من معهد براعم طيبة (لغات).

• المركز الخامس: الطالبة مريم عبد الرحمن أحمد السيد من معهد محرم النموذجي.

• المركز السادس: الطالبة يمنى طارق أحمد شكري من معهد براعم طيبة (لغات).

• المركز السابع: الطالبة جميلة أحمد مهلل محمد إسماعيل من معهد براعم طيبة (لغات).

• المركز الثامن: يقين أحمد محمد عبد العال أمين من معهد براعم طيبة (لغات).

• المركز التاسع: جويري محمد أحمد عبد الرحيم عثمان من معهد براعم طيبة (عربي).

• المركز العاشر: عائشة كريم رمضان علي حسن من معهد براعم طيبة (عربي).

أوائل المكفوفين في الشهادة الابتدائية

• المركز الأول: أنور عبد الغني انور عبد الغني من معهد عبد الحليم محمود.

• المركز الثاني: الطالب أحمد إبراهيم مسعد فكري سليم من معهد حسين أحمد.

• المركز الثالث: الطالب فرج مختار منصور فرج من معهد برج العرب العادي.

• المركز الرابع: الطالب محمد رسمي محمد علي عوض من معهد الشهيد وليد.

وأوضح حسن عبد القادر رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية وجاءت كالتالي:

أوائل الإعدادية

• المركز الأول: الطالب أحمد حماده هشام حسن علي من معهد براعم طيبة (عربي).

• المركز الأول مكرر: الطالبة آلاء عبد الله رمضان عبد الله محمد من معهد العصافرة الاعدادي.

• المركز الأول مكرر: الطالبة بسملة أحمد عبد المجيد غلاب من معهد فتيات الشعراوي النموذجي.

• المركز الأول مكرر: الطالبة بسمله مصطفى فريد محمد المستكاوي من معهد الشعراء فتيات الشعراوي النموذجي.

• المركز الأول مكرر: الطالبة ولاء حسن محمد حسن عبد العال مزروع من معهد محمد الفاتح فتيات (عربي).

• المركز السادس: الطالب محمد أحمد محمد إبراهيم السيد من معهد براعم طيبة (عربي).