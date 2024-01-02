الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الجامعة المصرية اليابانية تبحث مع 7 جامعات إفريقية سبل التعاون المشترك

وفد الجامعة المصرية
وفد الجامعة المصرية اليابانية

أجرى الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشئون الأكاديمية والتعليم، زيارة جامعات إفريقية في تنزانيا وأوغندا بهدف التعريف بمنح الـ "TICAD. 8" المقدمة من الجامعة للطلاب بإفريقيا وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجالات البحث العلمى وقبول الطلاب بالدراسات العليا.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أنه خلال تلك الزيارات تم تقديم عروض تعريفية للمنح  الدراسية المقدمه من الجامعة المصرية اليابانية  للطلاب الافارقة لدعم التنمية فى افريقيا حيث تقدم  الجامعة 150 منحة TICAD8 لدراسة الماجستير والدكتوراه للطلاب الأفارقة في تخصصات الهندسة والعلوم الاساسية والتطبيقية، مشيرًا إلى أن المنح  تتضمن مصاريف الدراسة وتكاليف المعيشة وتذاكر السفر.

شارك في الزيارات الدكتور معتز عبدالوهاب، مساعد نائب رئيس الجامعة للعلاقات الإقليمية والدولية، وممثل عن مكتب الجايكا.

الجامعة المصرية اليابانية جامعات افريقية تنزانيا وأوغندا تعزيز التعاون المشترك مجالات البحث العلمى

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