الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ختام منتدى "المستقبل ينتمى لإفريقيا" بمكتبة الإسكندرية

ختام منتدى المستقبل
ختام منتدى "المستقبل ينتمى لإفريقيا" بمكتبة الإسكندرية

اختتمت مكتبة الإسكندرية، مساء أمس، فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الدولي المشترك (المستقبل ينتمي لإفريقيا "قوة التعليم: فرص عمل جديدة من أجل مستقبل أفضل") الذي نظمته بالتعاون مع جامعة سنجور والمركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الإسكندرية في الفترة من 19 إلى 21 فبراير، في مقر كلّ من مكتبة الإسكندرية وجامعة سنجور.

جاء المنتدى في إطار السعي نحو سد الفجوة بين التعليم العالي وسوق العمل الإفريقية، وبهدف معالجة عدة تحديات مهمة، منها البحث عن العمل وإعادة تشكيل سوق العمل، والعمل الحر والوظائف عن بعد، والشركات الناشئة وتحويل الباحثين عن وظائف إلى رواد أعمال وصانعي فرص عمل مستدامة.

بدأ المنتدى في التاسع عشر من فبراير بيوم ورش عمل لبناء القدرات في مكتبة الإسكندرية وجامعة سنجور، حيث تم تقديم 28 ورشة عمل من قبل أكثر من 20 مدربًا لأكثر من 300 مشارك في مجالات ريادة الأعمال والعمل الحر والبحث عن عمل.

وسلَّطت ورش العمل الضوء على موضوعات مختلفة، وتم خلالها تقديم الإرشاد والخدمات الاستشارية للحاضرين.

30 متحدثًا من مختلف الجنسيات

وعلى مدار اليومين التاليين، رحبت المكتبة بحوالي 30 متحدثًا من مختلف القطاعات والخلفيات والجنسيات، ومتحدثين بارزين يمثلون قطاع ريادة الأعمال، ومجال العمل الحر، وقطاع الشركات، والتعليم الرسمي وغير الرسمي وتكنولوجيا المعلومات. 

وناقش المنتدى أفضل الممارسات في هذا المجال في عدد من الدول، منها مصر وألمانيا وفرنسا وتنزانيا ودول إفريقية أخرى مختلفة. 

وسلَّط الضوء على المشاريع المنفذة من أجل تحفيز القدرات التدريبية والبحثية مثل مركز التميز الإفريقي، وشهادات مايكروسوفت في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات التي أدرجتها بعض الجامعات في مناهجها الدراسية؛ كجزء من التزامها بتنمية مهارات طلابها.

وأتاح المنتدى فرصة تقديم مبادرات ومنصات وحاضنات ريادة الأعمال والعمل الحر التي يمكن أن تكون مفيدة للشباب الذين يبحثون عن فرص وظيفية، كما تمت مشاركة قصص النجاح، وتم تقديم النصائح وتوفير الفرص للالتقاء والتعلم من تجارب الخبراء.

مكتبة الاسكندرية المستقبل ينتمي لإفريقيا جامعة الإسكندرية جامعة سنجور سوق العمل الإفريقي

مواد متعلقة

مكتبة الإسكندرية تنظم المؤتمر السنوي للاحتفال باليوم العالمي للفرانكفونية

مكتبة الإسكندرية تفتتح النسخة الثانية للمنتدى الدولي "المستقبل ينتمي لـ إفريقيا"

الأكثر قراءة

قرار عاجل من وزير التموين بخصوص نقل وتداول السلع

طبيب الإنسانية.. مَن هو الدكتور هانى الناظر؟

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

وفاة الدكتور هانى الناظر

عاجل| "فتحوا النار على المستوطنين".. التفاصيل الكاملة لهجوم "معاليه أدوميم" شرقى القدس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة