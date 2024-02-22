الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مكتبة الإسكندرية تنظم المؤتمر السنوي للاحتفال باليوم العالمي للفرانكفونية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الأنشطة الفرانكفونية بقطاع التواصل الثقافي المؤتمر السنوي للاحتفال باليوم العالمي للفرانكفونية تحت عنوان "نحو عالم سالم وآمن ومستدام"، تحت رعاية الدكتور أحمد عبد الله زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وذلك يومي الأربعاء والخميس 28 و29 فبراير 2024 بالمسرح الصغير، بقاعة المؤتمرات بمبنى مكتبة الإسكندرية.  


يُلقي المؤتمر الضوء على التحديات الحديثة التي يواجها العالم، والتي تؤدي إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، وكذلك على جهود الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لمواجهة هذه التحديات العالمية وحل هذه الأزمات بالوسائل السلمية الحديثة المبتكرة، وذلك بهدف إحلال السلام وتحقيق الاستدامة لضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة. يأتي ذلك من خلال خمسة محاور وهي الثقافة والتعليم، الصحة والأمن الغذائي، المعلومات والإعلام، الحقوق والديمقراطية، والاقتصاد والبيئة.


يحاضر في المؤتمر باللغة الفرنسية عددًا من السفراء والقناصل الفرانكفون، والخبراء والعلماء والعاملين بهذه المجالات، وذلك بالحضور المباشر أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وسيتم بث فعاليات المؤتمر على موقع مكتبة الإسكندرية مما يتيح لكل الجمهور الفرانكفوني المهتم بموضوع المؤتمر متابعته، كما سيتم بثه في الجامعات المصرية من خلال سفارات المعرفة.


يتم تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع جامعة سنجور والوكالة الجامعية للفرانكفونية، بالإضافة إلى قسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، ومركز الفنون بمكتبة الإسكندرية. 


جدير بالذكر، أنه في اليوم الأول وقبل بدء فعاليات الجلسة الافتتاحية، سيتم عقد مسابقة إملاء باللغة الفرنسية لطلاب مرحلتي الإعدادي والثانوي، وطلاب الجامعات، والجمهور العام الفرانكفوني، وذلك بالتعاون مع قسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية.


وعلى هامش المؤتمر، ينظم مركز الأنشطة الفرانكوفونية حفلًا غنائيًا يقدمه لفيف من الفنانين الفرانكفون المصريين: تامر فرج وندي أيوب وإنجي لطفي، بالإضافة إلى فريق Bandetta لتقديم باقة من الأغاني الفرانكفونية.


وفى حفل ختام المؤتمر، يتم الإعلان وتقديم الجوائز للفائزين بالإملاء والمسابقة السنوية التي تشجع على المشاركة بالكتابة والترجمة والتلخيص والرسم والتصوير المرئي. 
 

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