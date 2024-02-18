مدير مكتبة الإسكندرية: نجهز لحفل كبير لإعلان عرض مقتنيات نجيب محفوظ

قال أحمد زايد، مدير مكتبة الأسكندرية،:"نحن سعداء باقتناء كتب كبيرة وعظيمة كانت بحوذة الأديب العالمي نجيب محفوظ".

مقتنيات الراحل نجيب محفوظ

وأكد أحمد زايد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مع خيري” مع الإعلامي خيري رمضان، المذاع عبر فضائية “المحور”، أن ابنة الراحل نجيب محفوظ قامت بإهداء مكتبة الأسكندرية جزء من كنوز مكتبة أبيها، وكان من بين الوثائق التي حصلت عليها المكتبة تسجيلات صوتية له والكثير من الصور الشخصية له.

وتابع:" مكتبة الأسكندرية قامت بتعقيم هذه الكتب التي تم الحصول من ابنة نجيب محفوظ، وندرس أن يكون هناك جناح خاص لنجيب محفوظ ليليق باسم هذا الراحل العالمي الكبير".

كنوز مكتبة الأسكندرية

واستطرد:" نجهز الآن لحفل كبير لإعلان عرض مقتنيات نجيب محفوظ بالمكتبة، والمكتبة لديها الكثير من الكتب التاريخية عن الشخصيات المصرية المميزة مثال الراحلة أم كلثوم والراحل الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل".