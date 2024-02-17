السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مدير مكتبة الإسكندرية يُشارك فى ندوة "الموارد البشرية بالمؤسسات الثقافية"

حلقة نقاشية بحضور
حلقة نقاشية بحضور الدكتور أحمد زايد

يشارك الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، حلقة نقاشية بعنوان "المؤسسات الثقافية الرسمية: إشكالية تطوير الموارد البشرية"، تنظمها لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها بالمجلس الأعلى للثقافة وذلك في الخامسة من مساء الأحد 18 فبراير في قاعة  المجلس.  

 
يفتتح الحلقة النقاشية الدكتور سعيد المصري مقرر لجنة تنمية الادارة الثقافية وتشريعاتها، ويتحدث فيها كل من الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور خالد بركات؛ أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة سلوى ثابت مكي؛ عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، وسعيد عبده؛ رئيس مجلس إدارة دار المعارف ورئيس اتحاد الناشرين المصريين، ويوسف ورداني؛ رئيس مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر – مساعد وزير الشباب والرياضة السابق، والأستاذ محمد أبو سعدة؛ رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. ويدير النقاش دكتور سامح فوزي؛ كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية وعضو المجمع العلمي المصري وعضو لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها.   

تتناول الحلقة النقاشية إشكاليات الإدارة، والموارد البشرية في المؤسسات الثقافية باعتبار أنها واحدة من تحديات تطوير أداء هذه المؤسسات.

وكانت قد شهدت مكتبة الإسكندرية خلال الأسبوع الماضي انطلاق أعمال منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة السادس تحت شعار "تمكين الطفل العربي لعصر الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها"، والذي أقيم بالشراكة بين المجلس العربي للطفولة والتنمية وجامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" ومكتبة الإسكندرية، وبمشاركة 16 دولة عربية وهى: الأردن والإمارات وتونس والجزائر والسعودية ومصر والسودان وسوريا والعراق وفلسطين وقطر ولبنان وليبيا ومصر والمغرب واليمن وجيبوتي.
 
شهدت فعاليات اليوم الأول إطلاق أول دراسة عربية ميدانية استكشافية بعنوان "جاهزية الطفل العربي لعصر الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها"، وهي دراسة على عينة من الأطفال العرب من 12 – 15 سنة، استهدفت قياس مدى تمكنهم من التسلح بالمهارات الضرورية ليتفاعلوا بكفاءة مع عالم جديد لم يبُح بعد بكل معالمه، وكذلك قياس مدى نجاح مؤسسات التنشئة في تجهيز الطفل العربي لعصر الثورة الصناعية الرابعة، مع اقتراح سياسات واستراتيجيات التحرك نحو إعمال هذا التمكين.


كما تضمن المنتدى أكثر من 10 جلسات علمية ستتناول بالبحث والنقاش واقع المجتمع المدني العربي للطفولة في ظل التغيرات وما تشهده المنطقة العربية من تحديات، وتأثير ذلك على أدوار ومسئوليات وقيم المجتمع المدني. كما يتم إلقاء الضوء على دور المجلس العربي للطفولة والتنمية في العمل المدني في مجال الطفولة والتنمية، ودور المجتمع المدني في ظل الحروب والطوارئ، ودور الشباب والتطوع للعمل من أجل المجتمع المدني، إضافة إلى استعراض التجارب والمبادرات العربية الرائدة في مجال تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة.
 

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