مدير مكتبة الإسكندرية: خلال العام الحالى سيتم الانتهاء من ترميم وثائق قناة السويس

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة بها مساحات كثيرة تستطيع استيعاب عدد كبير من المراجع والمواثيق بصورة مضاعفة.

كنوز مكتبة الإسكندرية

وأكد الدكتور أحمد زايد، خلال لقائه ببرنامج “أطياف” مع الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه يحرص كل الحرص الفترة المقبلة على تفعيل أسلوب الرقمنة في التخزين والترتيب داخل المكتبة.

وأضاف في حديثه، أن معمل الرقمنة يعمل على توثيق أكثر من 30 ألف صفحة يوميًا بأسلوب تكنولوجي رقمي حديث.

وأشار إلى أن المكتبة بها مركز للمخطوطات، ومركز لترميم المخطوطات، معبرًا: "لدينا أساليب حديثة في التعامل مع الترميم للمخطوطات القديمة والآثرية، ويتم اتباع أحدث أساليب التعقيم".

ترميم المخطوطات

وتابع: "خلال العام الحالي سيتم الانتهاء من ترميم وثائق قناة السويس، ونحرص على تبادل الخبرات في هذا القطاع مع القادمين من الدول العربية وغير العربية".