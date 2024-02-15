الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مدير مكتبة الإسكندرية: خلال العام الحالى سيتم الانتهاء من ترميم وثائق قناة السويس

الدكتور أحمد أبو
الدكتور أحمد أبو زايد

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة بها مساحات كثيرة تستطيع استيعاب عدد كبير من المراجع والمواثيق بصورة مضاعفة.

كنوز مكتبة الإسكندرية 

وأكد الدكتور أحمد زايد، خلال لقائه ببرنامج “أطياف” مع الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه يحرص كل الحرص الفترة المقبلة على تفعيل أسلوب الرقمنة في التخزين والترتيب داخل المكتبة.

وأضاف في حديثه، أن معمل الرقمنة يعمل على توثيق أكثر من 30 ألف صفحة يوميًا بأسلوب تكنولوجي رقمي حديث.

وأشار إلى أن المكتبة بها مركز للمخطوطات، ومركز لترميم المخطوطات، معبرًا: "لدينا أساليب حديثة في التعامل مع الترميم للمخطوطات القديمة والآثرية، ويتم اتباع أحدث أساليب التعقيم".

ترميم المخطوطات 

وتابع: "خلال العام الحالي سيتم الانتهاء من ترميم وثائق قناة السويس، ونحرص على تبادل الخبرات في هذا القطاع مع القادمين من الدول العربية وغير العربية".

أحمد أبو زايد مدير مكتبة الاسكندرية الحياة ال اطياف صفاء النجار

الأكثر قراءة

عاجل.. "كوبونات للسلع الغذائية توزع فى رمضان".. الغرف التجارية تزف بشرى سارة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

عاجل.. ثنائيات رمضان.. نجاح الأعوام السابقة يدفع النجوم لتكرار تجربة التعاون فى دراما 2024

القبض على فتاة التيك توك سوزى الأردنية بمنطقة الساحل

النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

دلالات زيارة الرئيس التركى أردوغان لمسجد الإمام الشافعى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى