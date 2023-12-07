الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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ميرفت عبدالناصر لـ"أطياف": نيوهيرموبلس مشروع لإحياء عصر المعرفة

ميرفت عبدالناصر مؤسّسة
ميرفت عبدالناصر مؤسّسة مركز نيو هرموبوليس الثقافي في المنيا

قالت د.ميرفت عبدالناصر، مؤسّسة مركز نيو هرموبوليس الثقافي في المنيا، إن اسم "هرموبوليس" تعني مدينة هرمس القديمة، حيث سميت هرموبوليس على منطقة قديمة كان اسمها ومازال الأشمونين، والاسم القديم جدًا الذي يعود إلى مصر القديمة ومصر القبطية هو شمنو وخمنو بالقبطية وبالمصرية القديمة، وهي تعني مدينة الثمانية. 

أضافت ميرفت، خلال لقائها ببرنامج "أطياف" الذي تقدمه الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، عبر قناة الحياة، أن مدينة هرموبوليس كانت تسمى "خمنو" في مصر القديمة وتعني الرقم 8، لافتة إلى أن المصري القديم كان يعتبر أن لكل شيء في الكون عنصرين أنثوي وذكري لتحقيق التوازن والانسجام. 

أوضحت أن الفنانين والأدباء المصريين لم يتركوا أسماءهم على أعمالهم لكنهم تركوا لنا فكرًا عميقًا، مؤكدة أن حضارات العالم لم تكن لتقوم من دون الحضارة المصرية  وما تركته لنا من فكر وفلسفة، لافتة إلى أن «نيوهيرموبلس» هو مشروع لإحياء عصر المعرفة. 

هرموبوليس إحياء مشروع نيوهرموبوليس برنامج أطياف صفاء النجار ميرفت عبدالناصر

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