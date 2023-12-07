الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"يوم فى حياة عابد سلامة".. صفاء النجار تستعرض توثيق كاتب أمريكى لمعاناة الفلسطينيين

صفاء النجار
صفاء النجار

عرضت الإعلامية الدكتورة  صفاء النجار، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج "أطياف" على قناة "الحياة" قصة الفلسطيني عابد سلامة.

وقالت: "عابد سلامة رجل فلسطيني يعيش بالقرب من الضفة الغربية قريبًا من القدس، وتعرض ابنه البالغ من العمر 5 سنوات لحادث مروري مؤلم، حيث تحطمت الحافلة التي كان يستقلها في رحلته المدرسية كل يوم". 

وأضافت الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، أن الأب لم يستطع معرفة أي المستشفيات يتواجد فيها ابنه، وانطلق في رحلة للبحث عنه، واجه خلالها الكثير من العقبات، فقط لأنه فلسطيني، وموجود على الجانب الخطأ من الجدار العازل، ويحمل بطاقة هوية غير صالحة لعبور الحواجز العسكرية، كما يحمل أوراقا لا تسمح له بمجرد الدخول إلى مدينة القدس. 

وتابعت: خلال يوم واحد، عاش عابد سلامة العديد من مواقف المواجهة مع النظام الإسرائيلي القمعي الذي يحكم الفلسطينيين في الضفة الغربية، لمجرد أنه فلسطيني، ولابد أن يتحمل كل هذا الظلم في الساعات والأيام التي تلت هذا الحادث، بدءًا من استحالة السفر للمستشفى الذي يرقد فيه ابنه.

وعقبت: "القصة حقيقية وقد تم عرضها في كتاب صدر حديثًا بعنوان "يوم في حياة عابد سلامة" تشرح مأساة مقدسية، للكاتب والباحث الأمريكي اليهودي ناثان ثرال". 

وأشارت إلى أن هذا الكتاب رصد الكثير من التفاصيل التي تكشف الواقع المرير الذي يعيشه الفلسطينيون تحت سلطة الاحتلال.

الدكتورة صفاء النجار برنامج أطياف حياة عابد سلامة يوم في حياة عابد سلامة القدس

الأكثر قراءة

نازية الاحتلال: إسرائيل تعرّى الفلسطينيين على "طريقة هتلر" (صور)

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. المحافظون يدعمون مبادرة الدستور للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية

ترحيب دولى بمقترح السيسى بإقامة دولة فلسطينية "منزوعة السلاح" (فيديو)

عاجل.. البيت الأبيض "يستبعد" أن تكون هناك هدنة إنسانية جديدة فى غزة

تصاعد أزمة الشحات والشيبى.. الأهلى يطلب ردًا من اتحاد الكرة بشأن مخالفة لوائح الفيفا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثاني والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت