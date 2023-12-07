"يوم فى حياة عابد سلامة".. صفاء النجار تستعرض توثيق كاتب أمريكى لمعاناة الفلسطينيين

عرضت الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج "أطياف" على قناة "الحياة" قصة الفلسطيني عابد سلامة.

وقالت: "عابد سلامة رجل فلسطيني يعيش بالقرب من الضفة الغربية قريبًا من القدس، وتعرض ابنه البالغ من العمر 5 سنوات لحادث مروري مؤلم، حيث تحطمت الحافلة التي كان يستقلها في رحلته المدرسية كل يوم".

وأضافت الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، أن الأب لم يستطع معرفة أي المستشفيات يتواجد فيها ابنه، وانطلق في رحلة للبحث عنه، واجه خلالها الكثير من العقبات، فقط لأنه فلسطيني، وموجود على الجانب الخطأ من الجدار العازل، ويحمل بطاقة هوية غير صالحة لعبور الحواجز العسكرية، كما يحمل أوراقا لا تسمح له بمجرد الدخول إلى مدينة القدس.

وتابعت: خلال يوم واحد، عاش عابد سلامة العديد من مواقف المواجهة مع النظام الإسرائيلي القمعي الذي يحكم الفلسطينيين في الضفة الغربية، لمجرد أنه فلسطيني، ولابد أن يتحمل كل هذا الظلم في الساعات والأيام التي تلت هذا الحادث، بدءًا من استحالة السفر للمستشفى الذي يرقد فيه ابنه.

وعقبت: "القصة حقيقية وقد تم عرضها في كتاب صدر حديثًا بعنوان "يوم في حياة عابد سلامة" تشرح مأساة مقدسية، للكاتب والباحث الأمريكي اليهودي ناثان ثرال".

وأشارت إلى أن هذا الكتاب رصد الكثير من التفاصيل التي تكشف الواقع المرير الذي يعيشه الفلسطينيون تحت سلطة الاحتلال.