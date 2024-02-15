مكتبة الإسكندرية تُصدر الجزء الثالث من "مقالات في الآثار والحضارة الإسلامية"

صدر عن مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي بـمكتبة الإسكندرية الجزء الثالث من كتاب «مقالات في الآثار والحضارة الإسلامية»، ويتضمن الأعمال الكاملة لرائد دراسات الآثار الإسلامية حسن عبدالوهاب.



يأتي إصدار هذا الكتاب لإبراز إنجازات كبار الرواد المصريين من أساتذة الأجيال في الآثار والحضارة الإسلامية؛ حيث يؤرخ الكتاب لمراحل تطور العمارة الإسلامية وفنونها في مصر منذ الفتح الإسلامي حتى العصر الحديث.

بالإضافة إلى دراسات أثرية وحضارية تتناول الآثار الإسلامية في العالم العربي من منشآت معمارية تشمل المساجد والمدارس والوكالات والقصور والمنازل، بما تحتويه من عناصر معمارية كالقباب والمآذن والعقود، وعناصر زخرفية هندسية ونباتية وكتابية، مع دراسات تفصيلية للتطور العمراني للمواقع التاريخية في مختلف بلدان العالم الإسلامي.

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