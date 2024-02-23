وكيل أوقاف الإسكندرية: وضع خطة شاملة للدعوة وتجهيز المساجد لاستقبال شهر رمضان المبارك

عقد الشيخ سلامة عبدالرازق نجم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفرعية، لبحث عدد من القضايا على رأسها استمرار إعداد وتجهيز المساجد ومتابعتها بصورة دورية طوال فصل الشتاء للحفاظ عليها من الأمطار والعوامل الجوية، والاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف ضرورة وضع خطة شاملة لتوسيع الأنشطة القرآنية والدعوية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك استجابة لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

كما شدد على التوسع في المقارئ القرآنية والأنشطة الدعوية وبرنامج المنبر الثابت بالتعاون مع الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوات في تعزيز الروحانية والتقوى بين المسلمين خلال شهر الصيام المبارك.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن سعي الوزارة المستمر لتقديم خدمات شاملة للمجتمع الإسلامي، وتشجيع الناس على اغتنام الفرص الروحانية والدعوية خلال شهر الخير والبركة.

حصر دقيق لملحقات المساجد

كما نبه على الحصر الدقيق لملحقات المساجد والمتابعة الميدانية والحفاظ على المال العام، ومراعاة الالتزام بكل التعليمات المالية والإدارية، وتفقد أمور العمل على أرض الواقع، مؤكدًا ضرورة تحسين الأداء بما يشعر المجتمع بدور وزارة الأوقاف فى جميع المحاور بما يخدم المجتمع ويبنى أجيالًا تتسم بوسطية الدين وغرس القيم النبيلة لبناء وطن آمن.

وأشاد وكيل أوقاف الإسكندرية بجهود الأئمة ومشاركاتهم الفاعلة في المشروعات الدعوية التي أطلقتها وتطلقها الوزارة وكذلك المشروعات الاجتماعية، مؤكدًا أننا نعيش عصرًا ذهبيًا في الدعوة إلى الله عز وجل يحتاج منا إلى إخلاص واجتهاد.

وكانت قد أطلقت مديرية أوقاف الإسكندرية، الإثنين الماضي، أولى فعاليات حملة تنظيف وإعداد المساجد لاستقبال شهر رمضان المعظم من مسجدي سيدي ياقوت العرش والإمام البوصيري.

وقال الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل الوزارة، خلال افتتاح فعاليات الحملة، إن المديرية في حالة تأهب قصوى لتنفيذ تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لزيادة أعمال تنظيف وتطهير وإعداد المساجد لاستقبال شهر رمضان المبارك.