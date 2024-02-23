رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد هيئة تمويل العلوم والابتكار

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أمس، الدكتور ولاء شتا، المدير التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار" STDF" وأعضاء اللجنة العلمية بالهيئة، وذلك بحضور المدير التنفيذي لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة وعدد من الباحثين بالجامعة، للتعرف على تجربة جامعة الإسكندرية فى تطوير مجالات البحث العلمي وربطها بالصناعة، واستعراض خطة الهيئة وبرامجها الجديدة فى الفترة القادمة.

ترسيخ مفهوم "الصناعة القائمة على المعرفة"

أكد قنصوة، ضرورة ترسيخ مفهوم "الصناعة القائمة على المعرفة" لدى الباحثين، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، وذلك تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة "رؤية مصر 2030".

وأشار رئيس الجامعة، إلى تجربة جامعة الإسكندرية فى إنشاء "التكنولوجي بارك" لتكون نواة لتعزيز مفهوم الصناعة القائمة على المعرفة عن طريق ربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة وتحويل نتائج هذه البحوث إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، وتأسيس شركات قائمة على مخرجات الأبحاث العلمية التي تمتلكها جامعة الإسكندرية، ولفت رئيس الجامعة إلى أهمية مبادرة (تحالف وتنمية) التى أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، وتنفيذها من خلال التحالفات الإقليمية السبعة، ودورها الإيجابى في بناء التنمية الشاملة والخروج بخطط تنمية نابعة من الإقليم، كما أشار إلى مركز تميز المياه بجامعة الإسكندرية ودوره فى القيام بمشروعات بحثية فى المجالات المتعلقة بالمياه وتقديم حلول مبتكرة لخدمة المجتمع.

وأشاد بالدور الفعال الذي تقوم به الهيئة في دعم المشاريع والمراكز البحثية المتميزة بالجامعات المصرية، وتبني الهيئة لاستراتيجية دعم البحوث التطبيقية والربط بين البحث العلمي والصناعة وتنمية المجتمع، فضلًا عن دعم القدرات الابتكارية للباحثين في مختلف التخصصات.

فيما أشاد الدكتور ولاء شتا، بتجربة جامعة الإسكندرية وعلاقاتها بالصناعة، ونجاحها في تحويل نتائج البحوث التي تنتجها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تضيف للاقتصاد المصري، فضلًا عن دورها الرائد في نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي، وتأسيس شركات قائمة على مخرجات الأبحاث العلمية التي تمتلكها جامعة الإسكندرية، مؤكدًا أنه لا بد من الاستفادة من تلك التجربة وضرورة إبراز برامج جديدة لتقوم الهيئة بتمويلها.

18 اتفاقية دولية ودعم البحوث التطبيقية

كما قدم "شتا" عرضًا تفصيليًا حول أبرز أنشطة الهيئة، مشيرًا إلى أن الهيئة وقعت 18 اتفاقية دولية، كما تعمل الهيئة على دعم البحوث التطبيقية وربط الجامعات بالصناعة، حيث قامت الهيئة بتوقيع اتفاقية تعاون مع الجانب الألماني بقيمة 450 مليون يورو لدعم الصناعة والبحث العلمي.

واستعرض عدد من الباحثين بجامعة الإسكندرية نتائج مشروعاتهم التى تم تمويلها من جانب هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك فى المجالات الطبية والهندسية والزراعية، وإسهامتها فى تقديم حلول لخدمة المجتمع والصناعة.